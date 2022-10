Le Black Box Theatre du McHenry County College présentera « Heathers the Musical » cet automne – Shaw Local

“Heathers the Musical” arrive cet automne au Black Box Theatre du McHenry County College à Crystal Lake.

Basée sur le film “Heathers” des années 1980, la comédie musicale raconte l’histoire de Veronica Sawyer, qui se faufile dans la clique la plus puissante du lycée Westerberg avant de tomber amoureuse du dangereux petit nouveau.

La production du Black Box Theatre est dirigée par Jay Geller avec une direction musicale de Tara Singer, une chorégraphie de Maggie McCord, une direction adjointe de Dan Cosgray, une mise en scène de Kyla Carey et Spencer White, une scénographie d’Eric Luchen, une conception d’éclairage de Samuel Stephens, des costumes conception par Carol Foreman et direction technique par Daniel Mitchell.

«Heathers the Musical» ouvre à 19 h le 27 octobre et se déroule à 19 h le 29 octobre, les 4, 5, 11 et 12 novembre et à 14 h le 30 octobre, le 6 novembre et le 13 novembre. Les billets coûtent 15 $ pour les étudiants. , aînés, vétérans et diplômés et 20 $ pour le grand public.

Les réservations de billets peuvent être effectuées en appelant le 815-455-8746 ou en envoyant un courriel à jgeller@mchenry.edu.