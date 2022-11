Le Black Box Theatre du McHenry County College organisera des auditions pour «Roméo et Juliette» au genre inversé – Shaw Local

Le Black Box Theatre du McHenry County College organisera des auditions pour une “nouvelle version unique” de l’histoire d’amour malheureuse de Shakespeare “Roméo et Juliette”, dirigée par Jay Geller, a annoncé le collège dans un communiqué de presse.

Dans cette version au genre inversé, adaptée par Geller et Ted Hazelgrove, une vendetta séculaire entre deux puissantes familles éclate en effusion de sang. Il y a des rôles pour 12 femmes et cinq hommes, bien que tous les genres soient considérés pour n’importe quel rôle.

Les auditions auront lieu de 18 h à 20 h les 12 et 14 décembre au Black Box Theatre. Les rappels auront lieu le 15 décembre. Ceux qui auditionnent sont invités à préparer un monologue shakespearien de deux minutes. Lors des rappels, les acteurs liront le script.

Les répétitions débuteront le 18 janvier et auront lieu de 18 h à 21 h tous les lundis, mercredis et vendredis. Les représentations auront lieu du 3 au 5 mars, du 10 au 12 et du 17 au 19 mars.

Pour vous inscrire à un temps d’audition, rendez-vous sur bit.ly/MCCRomeoJulietAuditions.