Le BJP sur le pied de guerre au Rajasthan, Amit Shah et JP Nadda tiennent des pourparlers de fin de soirée

Le chef du BJP, JP Nadda, et le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, ont eu des discussions toute la nuit à Jaipur sur la stratégie du parti pour les prochaines élections législatives du Rajasthan. La réunion a commencé dans un hôtel de Jaipur mercredi soir et s’est poursuivie jusqu’à 2 heures du matin, ont indiqué des sources du parti.

Le parti a décidé de placer les ministres et députés de l’Union dans des sièges difficiles, ont indiqué des sources du BJP. La réunion fait suite à la décision du BJP de nommer trois ministres de l’Union et quatre députés dans sa deuxième liste de candidats pour le Madhya Pradesh, électoral.

Des sources au sein de l’unité du Rajasthan du BJP ont déclaré que le ministre de l’Union Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, pourrait être présenté aux élections de l’Assemblée, aux côtés de certains autres députés.

Lors de la réunion, la direction du parti a également décidé de ne pas adopter un projet auquel le ministre en chef de l’État serait confronté pendant la campagne, mais d’opter plutôt pour une approche de direction combinée. Cette décision vise à contenir les ambitions et les rivalités des dirigeants régionaux et à renforcer la maxime « le parti avant l’individu ».

Les dirigeants qui pourraient devenir ministre en chef du Rajasthan si le BJP gagne incluent les ministres syndicaux Gajendra Singh Shekhawat, le député du Rajya Sabha, le Dr Kirodi Lal Meena, et les députés du Lok Sabha, Diya Kumar, Rajyavardhan Rathore et Sukhveer Singh Jaunpuria.

Vasundhara Raje, 70 ans, ministre en chef pour deux mandats et membre de la famille royale Scindia, ne reviendra probablement pas, même si elle est largement considérée comme la dirigeante du BJP la plus grande et la plus influente de l’État.