Le BJP prépare la liste du Rajasthan, point d’interrogation sur l’adversaire d’Ashok Gehlot

Le BJP du Rajasthan a finalisé les noms de 39 candidats et a également mis la touche finale à quelques autres sur la liste. Des sources ont indiqué que la première liste du BJP pourrait être publiée après la visite du Premier ministre Narendra Modi à Jodhpur le 5 octobre.

Le ministre de l’Union, Gajendra Singh Shekhawat, a déclaré à NDTV que la liste du BJP était prête. « Il y aura bientôt de bonnes nouvelles pour tout le monde », a-t-il déclaré lundi à Jodhpur.

Mais qui affrontera le ministre en chef Ashok Gehlot à Jodhpur est la grande question.

Le BJP n’est pas disposé à donner l’avantage à M. Gehlot dans sa circonscription de Sardarpura, où il a remporté confortablement les quatre dernières élections, ont indiqué des sources.

Le BJP prévoit d’opposer Gajendra Singh Shekhawat à M. Gehlot à Sardarpur. M. Shekhawat est le député de Jodhpur et a battu le fils de M. Gehlot, Vaibhav Gehlot, lors des dernières élections nationales.

Il n’y a pas que M. Shekhawat, le BJP semble obliger les députés à se battre pour les élections des députés sur des sièges difficiles.

Le BJP aurait demandé à Vasundhara Raje si ce serait une bonne idée pour elle de s’attaquer de front à M. Gehlot.

Mme Raje apporte la puissance de feu au BJP ; le parti pourrait bénéficier de son charisme et de ses capacités à attirer les foules pour arracher un siège difficile au Rajatshan.

La stratégie du BJP semble consister à utiliser des députés et d’autres candidats forts pour jouer au bowling rapide afin de pouvoir éliminer certains des batteurs vedettes du Congrès.

La députée du Rajsamand, Diya Kumari, pourrait également être invitée à affronter le président du Rajasthan, le CP Joshi, au siège de Nathdwara, qui relève de sa circonscription de Rajsamand.

Faire en sorte que les députés combattent les élections des députés va entraîner de nombreux bouleversements politiques au Rajasthan.

Si les députés remportent les élections législatives, il y aura autant de candidats au poste de ministre en chef.

Mais lors de son rassemblement à Chittorgarh aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi a clairement indiqué que le seul visage est le lotus (le symbole électoral du BJP) et que le parti dans son ensemble se bat pour les élections.

Donner la priorité au parti présente également un programme intelligent pour les dirigeants nationaux afin de réduire l’influence des dirigeants régionaux comme M. Raje et Shivraj Singh Chauhan. Le parti a la possibilité de créer une nouvelle ligne de direction au niveau central, jeune, fraîche et prête non seulement pour 2024 mais aussi pour 2029.

Le Congrès travaille entre-temps sur sa liste de tickets. Trente noms ont été finalisés et M. aurait déclaré aux ministres après une réunion du cabinet dimanche que beaucoup d’entre eux n’obtiendraient peut-être pas de billets pour lutter contre le pouvoir au pouvoir.

Les enquêtes du Congrès suggèrent que M. Gehlot reste un leader populaire, mais il existe une opposition au mandat des députés et des ministres.

Des groupes de réflexion travaillant en étroite collaboration avec le Congrès ont suggéré qu’au moins 90 sièges du Congrès devraient être modifiés. On ne sait pas si le parti acceptera cette recommandation.

Le Congrès publiera probablement sa liste après le BJP.