Le BJP « légitime » le discours de haine : député musulman indien | Politique

Le 21 septembre, Kunwar Danish Ali, un député indien musulman du parti Bahujan Samaj (BSP), a été victime de commentaires islamophobes et d’insultes communautaires de la part d’un législateur du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde.

Le député du BJP, Ramesh Bidhuri, a qualifié Ali de « proxénète », de « terroriste » et a utilisé le terme péjoratif « circoncis » parmi d’autres remarques désobligeantes au sein du parlement indien.

Al Jazeera a parlé à Ali de l’incident, de la manière dont les demandes adressées au Premier ministre Narendra Modi pour condamner le comportement de Bidhuri sont restées sans réponse et de ce qu’il pense que l’incident révèle sur l’avenir de la démocratie indienne.

Al Jazeera: Pouvez-vous nous raconter ce qui s’est passé à l’intérieur du Parlement ?

Ali : Ce jour-là, il y a eu une discussion sur l’atterrissage de Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune.

J’ai prononcé mon discours, louant [the] La communauté scientifique indienne, tous les gouvernements qui ont initié cela, de Jawaharlal Nehru au Premier ministre Narendra Modi.

J’ai également mentionné la contribution de notre premier ministre de l’Éducation, Maulana Abul Kalam Azad. J’ai fait une seule remarque sarcastique : la différence entre le gouvernement actuel et les gouvernements précédents résidait dans le fait que lorsque Jawaharlal Nehru était Premier ministre, Azad avait formé [the] Les instituts indiens de technologie ou IIT – qui contribuent beaucoup dans le domaine de la technologie – car il a été nommé à cette époque [when] les gens étaient de [a] tempérament scientifique.

[Then] J’ai donné l’exemple d’un directeur de l’IIT récemment dans l’Himachal Pradesh [state] enseignait à ses élèves – et la vidéo est devenue virale – que des inondations et des avalanches se produisent [there] parce que les gens mangent non végétariens [food].

Je viens donc de faire référence à cela : des personnes au tempérament non scientifique sont nommées directeurs de l’IIT.

Lorsque le député du BJP, M. Ramesh Bidhuri, a commencé son discours, il a fait tout ce qui était en son pouvoir. [these] des déclarations odieuses, selon lesquelles certaines personnes espéraient que Modi soit tué comme un chien.

Comment pouvez-vous utiliser ce type de phrase ? Je me suis opposé à la chaise. Puis il a perdu son sang-froid et a commencé à abuser de moi et de ma communauté. [calling me] « proxénète » et « katua » (circoncis), me traitant de « terroriste ».

Ce genre de choses est raconté quotidiennement dans les rues.

Mais c’est la première fois que cela se produit sur le sol de la maison.

J’ai déposé ma plainte auprès du président du Lok Sabha [lower house of parliament]. [There has been] aucune action de la part du [ruling] du côté du parti. J’ai écrit une lettre au Premier ministre pour au moins faire une déclaration condamnant ce type de comportement – ​​sinon vous légitimez cela.

Al Jazeera: Après cet incident, Bidhuri a été nommé chef du BJP du district de Tonk au Rajasthan. Que pensez-vous de ce geste ?

Ali : Au lieu d’exclure Bidhuri du parti et d’agir, ils le présentent comme un militant vedette. Alors qu’est-ce que ça fait [signify]? Que le parti légitime le discours de haine qu’il a prononcé au Parlement.

Al Jazeera: Pensez-vous que vous avez été personnellement visé ?

Ali : Je suis ciblé parce que je suis un parlementaire musulman bruyant et responsable. Parce que je participe à tous les débats.

Le BJP avait l’habitude de dire : « Nous voulons le Congress mukt Bharat (Inde libre du Parti du Congrès) », mais sa véritable intention est de vouloir l’opposition mukt Bharat (Inde libre de l’opposition). Ils veulent une législature sans représentation musulmane. Ils l’ont fait au sein de leur propre parti parlementaire. Il n’y a pas de député musulman au sein du BJP.

Donc si un parlementaire musulman comme moi remet en question le gouvernement, alors je suis la cible.

Al Jazeera: Si quelqu’un de la communauté musulmane avait tenu de telles remarques désobligeantes, pensez-vous que des mesures strictes auraient été prises ?

Ali : Si [the situation] Cela aurait été vice versa, à ce moment-là, le député aurait été expulsé du parlement et ils auraient créé un récit du genre : « Voyez quel est le vrai visage de cette situation ». [community] chef?’

Si j’avais fait quelque chose – réagi – ils auraient créé un récit du type « Oh, tu vois ça. Les talibans sont au parlement. Les « terroristes » sont au Parlement.

Je peux seulement dire qu’ils sont dans un paradis pour les imbéciles. La population de ce pays et la communauté majoritaire de ce pays croient toujours à la démocratie et à la laïcité.

Leurs organisations affiliées font la même chose partout. Ils ont rempli tellement de haine chez les gens que [recently] à Delhi, un jeune musulman handicapé mental [who] Un prasad (une offrande religieuse) provenant d’un temple a été lynché.

Son crime était d’avoir pris un prasad. Vous attaquez tous les jours, vous lynchez les gens tous les jours, mais s’il y a une réaction, vous viendrez immédiatement avec les bulldozers.

Al Jazeera: Pensez-vous qu’à l’avenir les voix musulmanes seront complètement supprimées ?

Ali : Ils [the BJP] Je ne veux pas qu’un musulman soit élu. Deuxièmement, ils veulent que même si un musulman est élu, il soit menacé et averti qu’il ne doit pas pouvoir parler de lui-même ou de sa communauté au Parlement.

La façon dont ils ont créé l’atmosphère [in the country] et dans l’État où j’appartiens, l’Uttar Pradesh, ils veulent créer la même chose au Parlement. Ils veulent juste que vous soyez comme un cadavre vivant : les droits qui vous sont accordés par la constitution ? Vous ne devriez pas demander ces droits.

Al Jazeera: Les partis d’opposition ont manifesté leur soutien. Est-ce que cela vous fait vous sentir mieux ?

Ali : Vous voyez, le jour où cela s’est produit, je n’ai pas pu dormir de la nuit. Ma tête me brûlait. Je n’en ai rien dit à ma femme et à mes enfants. Le lendemain, quand cette vidéo est devenue virale et que la presse m’a demandé [about it]je suis devenu ému.

Ce n’est pas [just] que j’ai été maltraité. Les musulmans dans la rue entendent cela tous les jours. Maintenant, il est entré au Parlement.

Je suis plus peiné maintenant qu’après cet incident [there is] pas une seule condamnation de la part du Premier ministre, pas une seule condamnation de la part du parti au pouvoir en Inde. Quel type de société [do] tu veux faire ?

Al Jazeera: Vous êtes-vous déjà attendu à ce que quelque chose comme ça se produise ?

Ali : Lors des élections législatives de Delhi en 2020, certains députés et ministres du BJP ont prononcé des discours de haine et, en quelques mois, ils ont été promus.

Ainsi, les législateurs et les dirigeants du BJP pensent qu’en prononçant ce type de discours de haine, ils obtiendront le soutien des plus hautes fonctions.

Je crois dans la démocratie et le système parlementaire de mon pays. J’espère que les habitants de ce pays répondront à l’appel à une société harmonieuse et donneront une leçon à ces fauteurs de haine.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté et de longueur.