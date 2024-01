Le BJP est anti-femmes car il ne parle que de Ram, jamais de Sita : Mamata Banerjee | Dernières nouvelles Inde

Calcutta : Mamata Banerjee, chef du Congrès de Trinamool, a déclaré lundi que le parti Bharatiya Janata (BJP) était anti-femmes car il mentionnait le nom de Ram mais ne parlait pas de Sita.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a organisé lundi un rassemblement interconfessionnel à Calcutta. (TMC/X)

«Je ne suis pas contre Ram. Je respecte Ram et Sita. Mais pourquoi (BJP) ne mentionnez-vous pas le nom de Sita ? Etes-vous anti-femmes ? Sans Sita, Ram ne serait pas là. Ram n’aurait pas accouché si Kaushalya n’avait pas été là », a déclaré Banerjee à Calcutta.

Le ministre en chef s’adressait à un rassemblement à la fin d’un rassemblement pour l’harmonie interconfessionnelle. Alors que Banerjee menait le rassemblement, les chefs religieux marchaient derrière elle en se tenant la main. Les dirigeants du TMC, dont le secrétaire général national du parti, Abhishek Banerjee, formaient la queue du rassemblement. Le chef du TMC a également effectué une puja au temple de Kalighat et offert des prières dans une église, un gurdwara et une mosquée pendant le rassemblement.

« Kaushalya a donné naissance à Ram. C’est Sita qui est allée au « vanvas » avec Ram pendant 14 ans et a également exécuté l’agni-pariksha. Ram adorait la déesse Durga avant de tuer Ravan », a-t-elle ajouté.

Cela s’est produit quelques heures après que le Premier ministre Narendra Modi a inauguré le temple Ram à Ayodhya et y a dirigé les rituels de la cérémonie du Pran Pratishtha.

L’unité de l’État du BJP a rejeté son allégation.

« Lorsque le projet de loi Talaq a été présenté, le TMC s’y était opposé. Le Bengale occidental arrive en tête de liste des États en ce qui concerne les atrocités commises contre les femmes. Elle avait stoppé un processus d’immersion de la déesse Durga tout en permettant une procession d’une communauté minoritaire. Elle n’a aucun droit moral de qualifier le BJP d’anti-femmes », a déclaré Rahul Sinha, leader du BJP.

Le programme Kanyashree fait partie de plusieurs programmes que le gouvernement Banerjee a mis en place en faveur des femmes. Le Kanyashree vise à promouvoir l’éducation et à prévenir le mariage des enfants en utilisant des incitations en espèces ; le programme Lakshmir Bhandar lancé avant les élections législatives de 2021 vise à fournir une aide financière aux femmes issues des couches économiquement plus faibles de la société.

Banerjee a également fouillé le député du Congrès Rahul Gandhi sans le nommer. Gandhi a déclaré lundi qu’il avait été empêché de visiter Batadrava Than, dans l’Assam, lieu de naissance de sainte Srimanta Sankardeva.

«J’ai l’esprit de me battre. Mais je n’ai pas le droit de me battre. Aujourd’hui, j’ai fait preuve de courage et j’ai organisé un rassemblement. Il y a tellement de partis politiques. Qu’ont-ils fait? Était-ce suffisant de visiter un temple ? Je suis allé à l’église, au temple, au gurudwara et au mazar »

Elle s’en est également pris au BJP en affirmant qu’elle n’accorderait pas un seul siège au parti safran lors des prochaines élections de 2024 à Lok Sabha.

« Je suis prêt à donner autant de sang que nécessaire, mais je n’épargnerai pas un seul siège au BJP. Tous les membres de ma famille ont été qualifiés de voleurs parce que je parle contre eux (BJP). Qui es-tu? Si vous ne restez pas au pouvoir, les gens sauront où est passé l’argent du pays, comment il a été siphonné et qui en sont les bénéficiaires. Cela a rempli les caisses du BJP”

