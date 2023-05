Le BJP demande une action contre Sonia Gandhi "Souveraineté du Karnataka" Remarque

Un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a accusé le Congrès de plaider ouvertement pour « séparer » le Karnataka de l’Inde, le parti Bharatiya Janata a écrit à la Commission électorale indienne exigeant une action « immédiate et ferme » contre le Congrès et son ancienne présidente Sonia Gandhi pour elle. remarque sur la « souveraineté » lors d’un scrutin.

« Le Congrès ne permettra à personne de menacer la réputation, la souveraineté ou l’intégrité du Karnataka », a tweeté le 6 mai le Congrès citant Sonia Gandhi, qui évoquait les attaques virulentes du BJP et du Premier ministre.

« Un tel tweet est une conception diabolique bien considérée pour provoquer les nationalistes convaincus, les gens épris de paix, progressistes et mondialement reconnus du Karnataka. L’intention est apparemment de perturber l’équanimité, l’harmonie et la paix qui règnent au Karnataka juste pour recueillir les votes et soutien de certaines communautés ou groupes sélectionnés, dont le seul but et l’intention est de perturber l’être même de l’État indien », a déclaré le BJP dans sa lettre à l’organisme de vote.

Il a en outre déclaré que « l’impression générale et émergente » du grand vieux parti est celle d’un parti qui se range toujours du côté des forces hostiles et opposées à l’État indien.

Qualifiant la remarque de Mme Gandhi de « malheureuse et inappropriée », le BJP a même suggéré à distance la sécession au peuple du Karnataka, « qui était à l’avant-garde du mouvement d’indépendance de l’Inde et qui a dirigé l’après-indépendance dans les domaines de l’art, de la culture, de l’éducation, l’industrie et le commerce », revient à les insulter et à les humilier.

« Le Karnataka est un État membre très important de l’Union indienne et tout appel à protéger la souveraineté d’un État membre de l’Union indienne équivaut à un appel à la sécession et est lourd de conséquences périlleuses et pernicieuses », a déclaré la lettre du BJP, détenant les éléments essentiels généralement acceptés d’un État souverain.

L’appel de Sonia Gandhi à protéger la souveraineté du Karnataka fait suite à une série d’« indiscrétions malveillantes et intentionnelles » commises par le parti du Congrès, a déclaré le BJP, l’accusant de soutenir des organismes ou des mouvements sécessionnistes comme le Front populaire de l’Inde (PFI) interdit ou les « tukde ». gang de tukde ».

Le BJP a exigé que la Commission électorale révoque l’enregistrement du parti « qui agit en violation flagrante du serment obligatoire de maintien de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité de l’Inde » et des mesures préventives et punitives appropriées conformément au modèle de code de conduite.

Lors d’une réunion publique dans le district de Mysuru, le Premier ministre Modi a allégué hier que la « maladie » du « gang tukde-tukde » avait atteint le plus haut niveau du Congrès.

« Quand il s’agit de travailler contre les intérêts de l’Inde, la » famille royale « du Congrès sera au premier plan. Je veux parler d’un problème sérieux ici, je veux le dire car il y a beaucoup de douleur dans mon cœur. Ce pays peut ne pardonne jamais un tel jeu. Cette famille, pour influencer la politique du pays, encourage les forces étrangères à intervenir », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a accusé le Congrès de rencontrer secrètement des diplomates étrangers qui détestent l’Inde et de se livrer à plusieurs reprises à des activités qui insultent la souveraineté de l’Inde, et a déclaré qu’ils n’en avaient pas honte.