Le BJP déclare que 38 partis soutiennent la NDA alors que 26 partis d’opposition se réunissent à Bengaluru

La méga démonstration de force du BJP à Delhi – qui se déroulera parallèlement à la réunion d’unité de l’opposition à Bengaluru – réunira 38 partis, a annoncé aujourd’hui le chef du parti JP Nadda. Bien que la plupart des 38 soient des alliés plus petits avec des poches d’influence et peu ou pas de députés, le chiffre dépasse de loin le décompte des 26 partis annoncé plus tôt par le Congrès – un avantage psychologique que le parti au pouvoir espère déployer à l’approche de les élections générales de l’année prochaine.

S’adressant aux médias ce soir, le chef du BJP, JP Nadda, a déclaré que la portée et la portée de la NDA avaient augmenté au fil des ans.

« Le désir croissant du peuple de faire avancer l’agenda du développement a conduit à l’expansion de la NDA… La bonne gouvernance donnée au cours des neuf dernières années sous la direction de Modi-ji… C’est un processus continu », a-t-il déclaré. dit aux journalistes.

La sensibilisation du BJP aux alliés était intervenue tard dans la journée – des semaines après que l’opposition eut tenu sa première réunion d’unité à Patna en juin. L’opposition s’est moquée du fait que son mouvement d’unité – calqué sur le mouvement JP des années 1970 – a secoué le BJP.

Le BJP, cependant, a évolué de manière planifiée. La majeure partie de sa poussée a eu lieu au Bihar, où Nitish Kumar avait épongé le conseil d’administration lorsqu’il s’est séparé de la NDA, ne laissant que le parti fracturé Lok Janshakti pour le BJP. Le BJP tente maintenant d’effectuer une réconciliation entre Chirag Paswan et son oncle, ce qui lui donnera accès aux 6 % de voix de Paswan.

Trois autres partis du Bihar – Upendra Singh Kushwaha du parti Rashtriya Lok Samta, et Mukesh Sahani du parti Vikassheel Insaan et Jitan Ram Manjhi de l’Hindustani Awam Morcha – devraient rejoindre la NDA.

Dans l’Uttar Pradesh, l’État gigantesque de 80 sièges où le BJP est déjà extrêmement fort, le parti a ajouté un allié de plus – le parti Suheldev Bhartiya Samaj d’Om Prakash Rajbhar – avec ce que beaucoup pensent être l’espoir de compenser les pertes en Bihar.

Alors que les principaux alliés – l’AIADMK et le Tamil Manila Congress au Tamil Nadu et le Shiv Sena (faction Eknath Shinde) et la faction Ajit Pawar du NCP au Maharashtra – devraient maintenir le nombre de sièges dans les deux principaux États, le BJP a également gardé près de ses alliés dans le nord-est.

Sept partis qui aident le BJP à gouverner les sept États du nord-est — NPP (Parti populaire national Meghalaya), NDPP (Parti nationaliste démocrate progressiste), SKM (Sikkim Krantikari Morcha), MNF (Front national Mizo), ITFT (Tripura), BPP ( Bodo People’s party) et AGP (Asom Gana Parishad) – figurent sur la liste.

Il y a aussi quelques nouveaux entrants. Outre ceux du Bihar et de l’Uttar Pradesh, le BJP a attiré Jan Sena de l’acteur Pawan Kalyan et la faction du Congrès du Kerala dirigée par le Congrès du Kerala (Thomas). Ce dernier avait quitté la NDA en 2021 alléguant des problèmes de partage de siège, mais a depuis rafraîchi l’alliance.

La liste dans son ensemble précise la trajectoire du parti. Déjà fort dans la plupart des États du nord, le BJP s’en tient à son plan de renforcement dans le sud, l’ouest et le nord-est. Dans des États cruciaux comme l’Uttar Pradesh et le Bihar, il ne cherche qu’à étendre son empreinte en corrigeant les partis qui ont une influence parmi les classes arriérées et les castes et tribus répertoriées.