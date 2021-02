SAN FRANCISCO – Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet au-dessus de 47000 dollars lundi, augmentant de plus de 45% depuis le début de l’année. D’autres monnaies numériques – avec des noms comme Terra et Solana – ont également fortement augmenté en valeur. Même Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague avec un chien Shiba Inu perpétuellement surpris pour son symbole, a grimpé de près de 1000% au cours de la semaine dernière pour établir un record. Le rassemblement est un moment d’euphorie pour les milliers de versions différentes de la monnaie numérique, qui, il y a des années, ont été rejetées comme un peu plus que des Beanie Babies en ligne pris dans une bulle spéculative. Alors que les crypto-monnaies montent et baissent souvent ensemble, la dernière vague se distingue par son ampleur – pour la première fois, la valeur de toutes les crypto-monnaies a grimpé en flèche au-dessus de 1 billion de dollars au cours du mois dernier – ainsi que le nombre de personnes qui utilisent les jetons numériques pour objectifs pratiques et les principaux acteurs qui s’impliquent. Lundi, la raison apparente du rallye était une annonce de Tesla, la société de voitures électriques dirigée par Elon Musk, la personne la plus riche du monde. Tesla a déclaré qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et commencerait à accepter les paiements Bitcoin, déclenchant une frénésie d’intérêts.

Mais l’élan sous-jacent d’un pic se construit lentement depuis environ un an. Au cours de cette période, PayPal a rejoint d’autres applications grand public qui permettent à leurs utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies. Certains des plus grands opérateurs de fonds spéculatifs au monde – comme Paul Tudor Jones et Stanley Druckenmiller – ont également investi de l’argent sur le nouveau marché, signe qu’ils considèrent de plus en plus les crypto-monnaies comme un actif comme l’or. «Ce n’est qu’un changement radical de sentiment», a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez CoinShares, un gestionnaire d’actifs de crypto-monnaie. «Nous sommes passés de la moquerie et du ridicule à ce que l’homme le plus riche du monde en parle.»

Le rassemblement fait suite à une récente frénésie sur le stock du détaillant de jeux vidéo GameStop, qui a également été alimenté par les mèmes des médias sociaux et les tweets de plaisanterie de M. Musk. Joshua Gans, professeur qui étudie l’innovation à l’école de commerce de l’Université de Toronto, a déclaré que les deux run-ups mettent en vedette une nouvelle génération d’investisseurs qui ont eu beaucoup de temps libre dans la pandémie et ont eu peu d’options intéressantes pour dépenser leur argent. En conséquence, ils sont devenus plus intéressés par les investissements dont on parle en ligne, a-t-il déclaré. L’achat et le trading d’actions et de crypto-monnaies sont également devenus plus simples et plus accessibles, a déclaré M. Gans. Square et l’application de trading Robinhood ont tous deux introduit la crypto-monnaie et le trading d’actions au cours des dernières années. L’année dernière, PayPal a également ajouté des crypto-monnaies à son application, élargissant ainsi l’audience.

«Les gens n’ont pas eu de liquidités excédentaires auparavant et le temps nécessaire pour« apprendre »le trading», a déclaré M. Gans. Désormais, les actions et les crypto-monnaies sont «plus faciles à« acheter »que jamais.» Les crypto-monnaies ont commencé à apparaître en 2009 après que quelqu’un connu sous le nom de Satoshi Nakamoto – dont la véritable identité n’a jamais été révélée – a publié les règles et le logiciel de Bitcoin. La monnaie virtuelle, qui n’a pas de support physique, pourrait être envoyée électroniquement d’un utilisateur à un autre, n’importe où dans le monde. Bitcoin était géré par un réseau décentralisé d’ordinateurs qui gardait une trace de toutes les transactions, de sorte qu’il ne pouvait pas être contrôlé par un gouvernement ou une entreprise. Bitcoin a été initialement décrit comme un moyen de payer des choses en ligne. Mais la nécessité pour les transactions de passer par le système décentralisé a ralenti les paiements. Au fil du temps, les investisseurs sont devenus plus intéressés par Bitcoin car il n’était contrôlé par aucun gouvernement ou entreprise. Le logiciel qui définit les règles pour Bitcoin permet également de créer seulement 21 millions de Bitcoin, c’était donc une ressource rare. Ces qualités ont créé des périodes d’expansion et de récession pour Bitcoin et d’autres monnaies numériques. En 2017, après une montée en flèche rapide, le prix du Bitcoin s’est effondré. Mais depuis la pandémie de coronavirus, un nouvel ensemble d’investisseurs et d’entreprises puissants est entré sur le marché. Ils ont inclus des opérateurs de fonds spéculatifs comme M. Tudor Jones et M. Druckenmiller, ainsi que Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater. Alors que M. Dalio a exprimé son scepticisme à l’égard du Bitcoin en novembre dernier, il a publié un rédaction le mois dernier, après une étude plus approfondie décrivant la crypto-monnaie comme «un enfer d’une invention». Il a ajouté qu’il envisageait de mettre de l’argent dans Bitcoin. Parmi les autres partisans de Bitcoin, citons Jack Dorsey, directeur général de Twitter et Square. Square investi 50 millions de dollars en Bitcoin à la fin de l’année dernière. Et M. Dorsey, dont le profil sur Twitter est #bitcoin, a souvent tweeté sur les qualités des monnaies virtuelles.