Le bitcoin est plus élevé pour commencer la semaine mais continue de maintenir une tendance latérale

Les crypto-monnaies étaient plus élevées lundi après s’être remises d’une forte baisse la semaine précédente.

Bitcoin a augmenté de 1% à 19 457,00 $, selon Coin Metrics, tandis que éther s’échangeait en hausse de 1,5 % à 1 317,01 $.

Les prix sont restés stables depuis qu’ils ont rebondi après une forte baisse qui a suivi la publication de la dernière lecture de l’indice des prix à la consommation, un indicateur clé de l’inflation. Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie à l’échange de cryptographie japonais Bitbank, a cependant déclaré que la baisse n’était pas assez profonde pour provoquer la panique.

“Cela avait été une autre semaine difficile pour le marché boursier jusqu’à l’IPC, donc le rebond de jeudi déclenchera probablement un dénouement du récent sentiment de risque, ce qui pourrait avoir un effet positif sur le prix du bitcoin”, a-t-il déclaré. “Si le prix retrouve le niveau psychologique de 20 000 $ avec un volume de transactions substantiel dans les prochains jours, le bitcoin pourrait tester 23 000 $ la semaine prochaine.”

Malgré une récente divergence de volatilité, l’activité du trading de bitcoins et d’éthers reste étroitement liée à celle des actifs à risque plus largement. Les crypto-monnaies ont augmenté lundi avec les principaux indices boursiers.

Bien qu’octobre soit généralement un mois fort pour le trading de crypto, la crypto n’a jamais été dans un marché baissier aussi fortement macroéconomique et il reste à voir comment les prix se comporteront d’ici la fin du mois.

“Planant autour des creux annuels des volumes d’échanges, le bitcoin et l’éther réclament le prochain catalyseur spécifique à la cryptographie qui déclenchera une autre course haussière et un découplage des actions”, a déclaré à CNBC Conor Ryder, analyste chez Kaiko. “La fusion a prouvé une fois de plus que la macro est reine et nous l’avons vu la semaine dernière avec une réaction volatile à l’IPC.”

Bitcoin a grimpé jusqu’à environ 19 900 $ lors de son grand rebond la semaine dernière. Ryder a convenu qu’une pause substantielle au-dessus de 20 000 $ pourrait inaugurer un nouveau niveau supérieur.

“Les marchés de la cryptographie ont connu une reprise respectable depuis la réaction initiale à la lecture de l’inflation et les investisseurs surveillent maintenant le niveau psychologiquement important de 20 000 $ pour le bitcoin, qui devrait entraîner une hausse en cas de dépassement”, a-t-il déclaré.

Cependant, “il semble que la cryptographie et les actions évolueront en tandem pour le reste de l’année, les deux évoluant probablement de manière latérale jusqu’à ce qu’il y ait un indice que la Fed commencera à inverser le récent régime de resserrement monétaire”, a-t-il ajouté.