Le bitcoin dépasse les 31 000 $ pour atteindre son plus haut niveau en plus d’un an pour couronner la semaine

Bitcoin a dépassé les 31 000 $ vendredi, s’appuyant sur les gains récents alimentés par l’engagement des institutions à intégrer la cryptographie dans leurs entreprises.

La plus grande crypto-monnaie était la dernière en hausse de 3,5% à 31 182 $, selon Coin Metrics. À un moment donné, il a atteint un sommet de 31 412,72 $, son plus haut niveau depuis le 8 juin 2022.

« La conviction à long terme de ces géants financiers – qui comprennent certains des noms les plus fiables de la gestion d’actifs et de l’investissement de détail – a renforcé le sentiment et la confiance des investisseurs alors que les deux étaient relativement faibles », a déclaré Ryan Rasmussen, analyste chez Bitwise Asset Management. « C’est un signe que les jours sont comptés pour les mauvais acteurs comme Binance et FTX et que l’écosystème crypto arrive à maturité. C’est un puissant catalyseur pour l’industrie, qui a été tourmentée à plusieurs reprises par des fraudeurs et des détracteurs. »