Le Bitcoin dépasse les 30 000 $ : les rumeurs sur les ETF et la dynamique du marché sont explorées

Au cours d’une semaine marquée par une volatilité accrue et une vague de rumeurs, le marché des cryptomonnaies a connu d’importantes fluctuations de prix, principalement motivées par les spéculations autour de l’approbation d’un ETF Bitcoin.

Le moulin à rumeurs commence

Lundi, le prix du Bitcoin a bondi, atteignant des sommets de 30 000 dollars sur certaines bourses. Cette hausse soudaine a été attribuée à des rapports suggérant que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait approuvé l’ETF iShares Bitcoin de BlackRock. Cependant, ces rapports ont été rapidement démystifiés. BlackRock a précisé que sa demande iShares Bitcoin ETP était toujours en cours d’examen par la SEC. L’origine du faux rapport reste floue, mais le site de crypto-monnaie Cointelegraph a été parmi les premiers à partager des informations incorrectes et a ensuite présenté des excuses.

Réponse du marché

Malgré les gains de courte durée issus des fausses rumeurs, la réaction du marché de la cryptographie a souligné sa sensibilité aux nouvelles réglementaires. Le prix du Bitcoin, qui avait grimpé en flèche suite aux rumeurs, est rapidement revenu aux niveaux observés avant les faux rapports. Ce n’est pas la première fois que de fausses nouvelles sur la cryptographie influencent le marché. Dans le passé, de faux communiqués de presse concernant les grandes chaînes de vente au détail acceptant les crypto-monnaies ont entraîné des hausses de prix similaires.

Implications plus larges

L’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin est importante pour l’industrie de la cryptographie. Beaucoup pensent qu’une telle approbation légitimerait Bitcoin et attirerait davantage d’investisseurs sur le marché. Un ETF, ou fonds négocié en bourse, permet aux investisseurs d’investir dans Bitcoin via la bourse sans posséder directement l’actif numérique.

Avis d’experts

Larry Fink, PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a pesé sur le rallye crypto. Il a suggéré que la reprise représente une « fuite vers la qualité » motivée par des facteurs économiques réels et non par de simples spéculations. Fink a établi des parallèles entre les crypto-monnaies et les valeurs refuges traditionnelles comme les bons du Trésor américain et l’or, qui sont considérés comme des actifs stables en période d’instabilité.

Informations en chaîne

David Lo, responsable des produits financiers chez Bybit, a noté que l’activité en chaîne indique que les avoirs en Bitcoin des investisseurs à long terme atteignent des niveaux records. Pendant ce temps, la consommation de gaz d’Ethereum diminue considérablement, entraînant une inflation plus rapide de l’éther.

La position de la SEC

La SEC a été prudente quant à l’approbation d’un ETF Bitcoin. Historiquement, ils ont refusé toutes les demandes spot d’ETF Bitcoin, invoquant des préoccupations concernant la protection des investisseurs contre les manipulations de marché. Cependant, des développements récents, tels que la décision de la SEC de ne pas faire appel d’une décision de justice en faveur de l’application Bitcoin ETF de Grayscale, ont ravivé les espoirs.

Conclusion

Les événements de la semaine dernière soulignent la sensibilité du marché de la cryptographie aux évolutions réglementaires et l’impact potentiel d’un ETF Bitcoin sur le marché au sens large. Alors que l’industrie attend la décision finale de la SEC sur les demandes d’ETF en cours, les acteurs du marché restent vigilants, comprenant que les nouvelles – qu’elles soient vraies ou fausses – peuvent avoir des répercussions importantes.

