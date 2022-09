Mais les données de l’IPC d’août ont montré que l’inflation a augmenté d’un mois à l’autre, même si les prix de l’essence ont chuté. Le dollar américain a bondi et les actions se sont fortement vendues alors que Wall Street anticipe des hausses de taux d’intérêt plus agressives de la part de la Réserve fédérale.

Alors que les taux montaient en flèche, les investisseurs ont cherché à se débarrasser d’actifs risqués comme les crypto-monnaies.

Ether, le jeton qui fonctionne sur Ethereum, a également chuté de plus de 6 % mardi avant la fusion très attendue, qui devrait avoir lieu entre le 13 et le 15 septembre. Lors de la fusion, Ethereum passera d’un modèle de preuve de travail à un modèle utilisant la preuve de participation.

Cette décision contribuera à rendre Ethereum plus économe en énergie et plus sûr. Cela devrait également aider à attirer de nouveaux investisseurs vers la crypto-monnaie, qui a la deuxième plus grande capitalisation boursière après le bitcoin.

Pourtant, on ne sait pas exactement quand la fusion aura lieu. Cela peut également prendre plus que les trois jours que les investisseurs regardent actuellement.