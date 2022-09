Le Bitcoin (BTC) dépasse les 20 000 $ en « rallye baissier » alors que le dollar américain chute

Les prix du bitcoin ont été sous pression en 2022 après l’effondrement du stablecoin algorithmique terraUSD et les dépôts de bilan ultérieurs du prêteur Celsius et du fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Le bitcoin a bondi de 8% vendredi, dépassant la barre des 20 000 dollars alors que le dollar américain s’affaiblissait et que les actions bondissaient.

La plus grande crypto-monnaie du monde se négociait à 20 741,55 $ vers 6 h HE, après être tombée à son plus bas niveau depuis la mi-juin plus tôt dans la semaine.

Les autres pièces numériques étaient plus élevées, y compris l’éther qui a augmenté d’environ 4 %. La valeur marchande totale de la crypto-monnaie est repassée au-dessus de 1 000 milliards de dollars.

La dernière étape plus élevée pour le bitcoin a été déclenchée par un léger affaiblissement du dollar américain qui a connu un rallye époustouflant cette année. L’indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier d’autres devises, était en baisse d’environ 1 % vendredi matin.

Les indices boursiers américains ont clôturé en hausse jeudi et les contrats à terme étaient en hausse vendredi. Bitcoin a été étroitement corrélé aux marchés américains qui augmentent souvent lorsque les indices boursiers le font. Le bitcoin a également tendance à augmenter lorsque le dollar s’affaiblit.

Bitcoin se négocie dans une fourchette d’environ 18 000 $ à 24 000 $ depuis juin et n’a pas été en mesure de briser ce schéma.

Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise et international chez Crypto Exchange Luno, a déclaré que le rallye de vendredi pourrait être un “nouveau test baissier” du prix de 22 500 à 23 000 dollars.

“Par conséquent, à moins qu’il ne casse ce niveau de manière convaincante et ne ferme au-dessus, je penserais toujours qu’il s’agit d’un rallye baissier qui pourrait voir plus de variation et de baisse”, a déclaré Ayyar.