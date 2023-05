Le bitcoin augmente après que Hong Kong a donné le feu vert à certains échanges de crypto au détail

Les prix des crypto-monnaies ont augmenté mardi après que le régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong a annoncé qu’il autoriserait le commerce de détail de certains actifs cryptographiques à partir du 1er juin.

Bitcoin a augmenté de 1,7 % pour atteindre 27 293,64 $, selon Coin Metrics. La plus grande crypto-monnaie s’est négociée dans une petite fourchette tout au long du mois de mai, luttant pour dépasser de manière significative les 30 000 $ mais restant au-dessus de 25 000 $. Éther avancé de plus de 2 % à 1 855,28 $.

Tard lundi soir, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a dit cela permettrait aux investisseurs de détail de négocier certains actifs cryptographiques à partir du mois prochain sur des plateformes de négociation enregistrées. Cette décision était largement attendue, l’annonce marquant le fin d’une demande de commentaires publics il a publié en février ses exigences réglementaires proposées concernant le commerce de détail en crypto.

Les nouvelles directives font partie d’un effort plus large de Hong Kong pour devenir une plaque tournante mondiale de la cryptographie. Cette ambition contraste fortement avec la Chine, qui a interdit le trading de crypto en 2021, ainsi qu’avec les États-Unis où la position réglementaire envers la crypto est devenue hostile depuis l’effondrement de FTX.

« Cette nouvelle ne signifie pas qu’un déluge de pouvoir d’achat des détaillants entrera sur le marché début juin. … Nous pourrions cependant voir une légère augmentation des volumes en juin », a déclaré Noelle Acheson, économiste et auteur de « Crypto is Macro ». Bulletin « Maintenant ».

La Securities and Futures Commission de Hong Kong a déjà autorisé deux plates-formes d’actifs numériques, OSL et Hash Blockchain, et il est probable que certaines négocient déjà activement à l’étranger, a déclaré Acheson.

Owen Lau, analyste chez Oppenheimer, a qualifié Hong Kong de « plutôt agressif » pour avoir tenté de devenir une plaque tournante de la cryptographie.

« Il continuera à capter l’attention de la communauté et à attirer davantage d’entreprises pour établir des bureaux à Hong Kong », a-t-il déclaré. « Il est difficile d’évaluer l’impact exact, mais cela a un effet à long terme sur les flux de capitaux et le mouvement des talents. »

Les deux actifs cryptographiques ont eu du mal à faire des mouvements significatifs dans les deux sens en mai. Alors que le marché manquait de grands catalyseurs et que les investisseurs surveillaient de près les négociations sur le plafond de la dette, les échanges ont été relativement calmes et le bitcoin a recommencé à se comporter comme un actif à risque.