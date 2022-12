Le bitcoin atteint son plus haut niveau en plus d’un mois après une lecture de l’inflation plus légère que prévu

Umit Turhan Coskun | Nurphoto via Getty Images

Le bitcoin a augmenté de 5% pour la dernière fois à plus de 17 900 dollars, selon Coin Metrics. À un moment donné, il a grimpé jusqu’à 17 957,35 $, son plus haut niveau en plus d’un mois. Éther a augmenté de 6,5 % pour atteindre 1 339 $.

L’indice américain des prix à la consommation de novembre, qui mesure un large panier de biens et de services, n’a augmenté que de 0,1 % par rapport au mois précédent, a annoncé mardi le gouvernement américain.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une hausse mensuelle de 0,3 %. Cet investisseur alimenté espère que la Réserve fédérale ralentira le rythme de ses hausses de taux d’intérêt.

Par rapport à la même période de l’année précédente, l’indice a gagné 7,1 %, contre des attentes de 7,3 %.

Le rapport plus léger que prévu a fait baisser le rendement du Trésor à 10 ans. La hausse des rendements rend les bénéfices futurs, comme ceux promis par les entreprises à plus haut risque et axées sur la croissance, moins attrayants.

Le bond post-IPC fait suite à un autre pic plus tôt dans la matinée, ce qui suggère que la pression d’achat s’est développée, selon Noelle Acheson, économiste à la newsletter Crypto is Macro Now et ancienne responsable des informations sur le marché chez Genesis.

“On a l’impression que de plus en plus commencent à accepter que le fond puisse être atteint, et ce sont des niveaux d’accumulation potentiels”, a-t-elle déclaré à CNBC.

“L’incertitude autour d’une nouvelle contagion est toujours le principal surplomb et toute mauvaise nouvelle là-bas pourrait faire baisser les prix, mais les investisseurs intelligents évaluent les probabilités ici”, a-t-elle ajouté.

Cette décision intervient alors que les investisseurs continuent de surveiller et d’évaluer les retombées de l’échange autrefois populaire FTX, dont le dirigeant Sam Bankman-Fried a été inculpé mardi par la Securities and Exchange Comission pour avoir fraudé les investisseurs. Les inquiétudes concernant les retraits des clients de Binance, la plus grande bourse du secteur, augmentent également.

Le prix de Bitcoin a été relativement stable au cours du mois dernier – depuis la grande chute qui a suivi l’explosion de FTX en novembre – alors que l’environnement macro continue de stimuler l’actif crypto dans une certaine mesure, même si le scandale FTX a ébranlé la confiance des investisseurs.