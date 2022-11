Le bison se propage alors que les tribus amérindiennes reprennent l’intendance

PARC NATIONAL DE BADLANDS, SD (AP) – Perché au sommet d’une clôture dans le parc national de Badlands, Troy Heinert a regardé sous son chapeau à larges bords dans un corral où 100 bisons sauvages attendaient d’être transférés dans la réserve indienne de Rosebud.

Descendants de bisons qui parcouraient autrefois les grandes plaines d’Amérique du Nord par dizaines de millions, les animaux allaient bientôt monter dans une goulotte, faire un tour en camion à travers le Dakota du Sud et rejoindre l’un des nombreux troupeaux en plein essor que Heinert a aidé à se rétablir sur les terres amérindiennes.

Heinert a fait un signe de tête satisfait à un employé du service du parc alors que les animaux piétinaient leurs sabots et soulevaient la poussière dans le vent froid. Il a reçu un bref appel de l’Iowa au sujet d’un autre troupeau transféré dans des tribus du Minnesota et de l’Oklahoma, puis a parlé avec un collègue camionneur d’encore plus de bisons destinés au Wisconsin.

À la tombée de la nuit, les derniers bisons américains expédiés de Badlands étaient déchargés dans la réserve de Rosebud, où vit Heinert. Le lendemain, il était sur la route de retour vers Badlands pour charger 200 bisons pour une autre tribu, les Cheyenne River Sioux.

La plupart des bisons en Amérique du Nord font partie de troupeaux commerciaux, traités comme les bovins.

“Buffalo, ils marchent dans deux mondes”, a déclaré Heinert. « Sont-ils commerciaux ou sont-ils fauniques ? Du point de vue tribal, nous les avons toujours considérés comme des animaux sauvages ou, pour aller plus loin, comme un parent.

Quelque 82 tribus à travers les États-Unis – de New York à l’Alaska – comptent maintenant plus de 20 000 bisons dans 65 troupeaux – et cela n’a cessé de croître ces dernières années, parallèlement au désir des Amérindiens de reprendre l’intendance d’un animal avec lequel leurs ancêtres vivaient et dont ils dépendaient. depuis des millénaires.

Les colons européens ont détruit cet équilibre lorsqu’ils ont abattu les grands troupeaux. Le bison a presque disparu jusqu’à ce que des défenseurs de l’environnement, dont Teddy Roosevelt, interviennent pour rétablir un petit nombre de troupeaux en grande partie sur des terres fédérales. Les Amérindiens étaient parfois exclus de ces premiers efforts menés par des groupes de conservation.

Ces groupes se sont plus récemment associés à des tribus, et certains se retirent maintenant. Le rêve à long terme de certains Amérindiens : ramener les bisons à une échelle rivalisant avec les troupeaux qui parcouraient le continent en nombre qui a façonné le paysage lui-même.

Heinert, 50 ans, sénateur de l’État du Dakota du Sud et directeur de l’InterTribal Buffalo Council, voit son travail en termes pratiques : apporter des bisons aux tribus qui en veulent, qu’il s’agisse de deux animaux ou de 200. Il les aide à raviver des liens culturels longtemps négligés, à augmenter la nourriture sécurité, revendiquer la souveraineté et améliorer la gestion des terres. Cet automne, le groupe de Heinert a déplacé 2 041 bisons vers 22 tribus dans 10 États.

“Toutes ces tribus ont compté sur eux à un moment donné, que ce soit pour se nourrir, s’abriter ou pour des cérémonies. Les histoires qui viennent de ces tribus sont uniques à ces tribus », a-t-il déclaré. “Ces tribus essaient de revenir à cela, de rétablir cette connexion qui était autrefois là et qui était autrefois très forte.”

TROUPEAUX ABATTUS

Pendant des siècles, le bison a rythmé la vie des Sioux Lakota et de nombreuses autres tribus nomades qui ont suivi leurs migrations annuelles. Des peaux pour les vêtements et les tipis, des os pour les outils et les armes, des cornes pour les louches, des poils pour la corde – un approvisionnement régulier en bison était fondamental.

Aux soi-disant « sauts de bison », les troupeaux étaient chassés des falaises, puis massacrés pendant des jours et des semaines. Les archéologues ont trouvé d’immenses volumes d’ossements enterrés sur certains sites, suggérant un traitement à grande échelle.

Les colons européens et les armes à feu ont apporté un nouveau niveau d’industrie à l’entreprise alors que les chasseurs, les troupes américaines et les touristes abattaient les bisons et qu’un marché commercial en pleine croissance utilisait leurs pièces dans les machines, les engrais et les vêtements. En 1889, il restait peu de bisons : 10 animaux dans le centre du Montana, 20 dans le centre du Colorado et le sud du Wyoming, 200 dans le parc national de Yellowstone, quelque 550 dans le nord de l’Alberta et environ 250 dans les zoos et les troupeaux privés.

Des tas de crânes de bisons vus sur des photos obsédantes de cette époque illustrent un désastre écologique et culturel.

“Nous voulions peupler la moitié ouest des États-Unis parce qu’il y avait tellement de gens à l’Est”, a déclaré la secrétaire américaine à l’Intérieur Deb Haaland, la première membre du cabinet amérindien, dans une interview. “Ils voulaient que tous les Indiens soient morts pour pouvoir prendre leurs terres.”

La pensée à l’époque, a-t-elle ajouté, était « ‘si nous tuons le bison, les Indiens mourront. Ils n’auront rien à manger.

RÉCOLTER UN TAUREAU

Le lendemain du transfert des bisons des Badlands, le fils de Heinert, TJ, s’étala à plat sur le sol, sa lunette de visée fixée sur un gros bison mâle au Wolakota Buffalo Range. L’entreprise tribale en seulement deux ans a restauré environ 1 000 bisons sur 28 000 acres (11 300 hectares) de collines vallonnées et couvertes de broussailles près de la frontière entre le Nebraska et le Dakota du Sud.

S’arrêtant pour tirer une palette de cactus du dos de sa main, Heinert regarda à travers le télescope. Le joueur de 28 ans avait parlé toute la matinée de la nécessité d’un tir parfait et de la difficulté dans des vents de 40 milles (64 kilomètres) à l’heure. La première balle est entrée dans l’oreille de l’animal, mais elle s’est éloignée de quelques centaines de mètres pour rejoindre un groupe plus important de bisons, le chasseur suivant dans un véhicule tout-terrain.

Deux autres coups de feu, puis après que l’animal soit finalement tombé, Heinert s’est approché et a mis le fusil derrière son oreille pour un dernier coup qui a arrêté sa raclée. “Ce n’est certainement pas comme ça que ça devrait se passer”, répétait Heinert, déçu que ce ne soit pas une mise à mort instantanée. «Mais nous l’avons abattu. C’est tout ce qui compte à ce stade. »

RÊVES DE BUFFLE

Coïncidant avec l’extermination généralisée des bisons, des tribus telles que les Lakota ont été dépouillées de terres par des traités rompus qui, en 1889, ont réduit la « grande réserve sioux » établie en 1851 à plusieurs beaucoup plus petites à travers les Dakotas. Sans bison, les membres tribaux comptaient sur les «stations de boeuf» du gouvernement qui distribuaient la viande des ranchs de bétail.

Le programme était une aubaine pour les éleveurs blancs. Aujourd’hui, le comté de Cherry, dans le Nebraska, le long de la frontière sud de la réserve de Rosebud, compte plus de bétail que tout autre comté américain.

Il est peu probable de supprimer les clôtures qui sillonnent les ranchs et de les ouvrir aux bisons, mais Rosebud Sioux a l’intention d’élargir les troupeaux de la réserve en tant que source de nourriture fiable.

D’autres ont des visions plus grandioses : les Pieds-Noirs du Montana et les tribus de l’Alberta veulent établir un « troupeau transfrontalier » s’étendant au-delà de la frontière canadienne près du parc national des Glaciers. D’autres tribus proposent une « communauté de bisons » sur des terres fédérales dans le centre du Montana où les tribus de la région pourraient récolter des animaux.

“A quoi cela ressemblerait-il d’avoir à nouveau 30 millions de bisons en Amérique du Nord?” a déclaré Cristina Mormorunni, une Indienne métisse qui a travaillé avec les Pieds-Noirs pour restaurer le bison.

Avec autant de personnes, de maisons et de clôtures maintenant, Haaland a déclaré qu’il n’y avait pas de retour complet. Mais son agence est devenue une source principale de bisons, transférant plus de 20 000 à des tribus et des organisations tribales sur 20 ans, généralement à des troupeaux contrôlés par le gouvernement afin qu’ils ne deviennent pas trop grands pour leurs terres.

“C’est merveilleux que les tribus travaillent ensemble sur quelque chose d’aussi important que le bison, qui a été presque perdu”, a déclaré Haaland.

Les transferts suscitent parfois des objections de la part des éleveurs de bétail qui craignent que les bisons soient porteurs de maladies et se disputent l’herbe. Ces craintes ont longtemps entravé les efforts de transfert des bisons du parc national de Yellowstone.

Les responsables de l’intérieur travaillent avec les responsables de l’État pour s’assurer que les bisons déplacés répondent aux exigences locales en matière de santé vétérinaire. Mais ils ne vaccinent généralement pas les animaux et les manipulent le moins possible.

La demande de bisons des tribus augmente et Haaland a déclaré que les transferts se poursuivraient. Cela comprend jusqu’à 1 000 camionnés cette année depuis Badlands, le parc national du Grand Canyon et plusieurs refuges nationaux pour la faune. D’autres viennent de groupes de conservation et de tribus qui partagent des bisons excédentaires.

“MODE DE VIE”

De retour au champ de tir de Wolakota, Daniel Eagle Road s’est approché du bison abattu par TJ Heinert. Eagle Road posa une main sur la tête de l’animal. Heinert sortit du tabac à mâcher, en glissa derrière sa lèvre et passa la boîte à Eagle Road qui fit de même. Heinert saupoudre du tabac le long du dos du bison et prie.

Chaînes attachées autour des pattes avant et arrière, l’animal d’une demi-tonne a été hissé sur un camion à plateau pour le trajet rebondissant jusqu’au siège du ranch. Une vingtaine d’adultes et d’enfants se sont rassemblés alors que le bison était déposé sur une bâche, puis ont écouté solennellement l’aîné de la tribu Duane Hollow Horn Bear.

“Ce parent s’est donné à nous, pour notre gagne-pain, notre chemin ou notre vie”, a déclaré Horn Bear.

Bientôt, la bâche fut couverte d’empreintes de pas sanglantes de personnes massacrant l’animal. Ils l’ont coupé en quartiers, sciant à travers les os, puis ont tranché la viande des pattes, de la croupe et de l’énorme bosse de l’animal. Des enfants, certains n’ayant que 6 ans, ont reçu des couteaux pour couper la peau et la graisse.

Les adultes plongeaient à tour de rôle des morceaux de rein dans la bile de la vésicule biliaire de l’animal. “Comme la salsa”, a crié quelqu’un alors que d’autres riaient.

L’estomac a été lavé pour être utilisé dans la soupe. La peau était grattée et étalée sur une balustrade pour sécher. Le crâne a été nettoyé et la langue, un mets délicat, découpée.

Puis vint une chaîne de montage de tranchage, de broyage et d’emballage de viande distribuée aux familles par le biais d’un programme alimentaire géré par l’agence tribale qui gère le ranch. Les travaux ont duré jusque dans la nuit.

Une première pour beaucoup, la récolte illustre un défi pour les Rosebud Sioux et d’autres tribus : peu de gens ont des compétences en boucherie et des connaissances culturelles pour établir un lien personnel avec le bison.

Katrina Fuller, qui a aidé à guider la boucherie, rêve de former d’autres personnes afin que les 20 communautés de la réserve puissent venir à Wolakota pour leur propre récolte. “Peut-être pas maintenant, mais de mon vivant”, a-t-elle déclaré. “C’est ce que je veux pour tout le monde.”

Horn Bear, 73 ans, a déclaré que lorsqu’il était très jeune, ses grands-parents lui racontaient des histoires de création autour du bison. Mais ensuite, il a été inscrit de force dans un pensionnat indien – des institutions soutenues par le gouvernement où les traditions tribales ont été anéanties par des passages à tabac et d’autres cruautés. Les bisons étaient déjà partis et les écoles ont également cherché à effacer leurs histoires.

Debout sur la bâche éclaboussée de sang, Horn Bear a déclaré que la récolte ramène ce qui a été presque totalement emporté – la culture, l’économie et le tissu social de son peuple.

“C’est comme rentrer à la maison avec un mode de vie”, a-t-il déclaré.

Suivez Matthew Brown sur Twitter : @MatthewBrownAP

La journaliste vidéo Emma H. ​​Tobin a contribué à ce reportage.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Matthew Brown, l’Associated Press