Le bipartisme et les efforts environnementaux parmi les principales priorités d’ici 2023 – Shaw Local

Alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année, je suis ravi des efforts déployés pour faire de 2023 «l’année de l’agriculteur».

Illinois Farm Families, une coalition composée de l’Illinois Farm Bureau et des Illinois Beef, Corn, Pork, Soybean and Midwest Dairy Associations, lance également une grande campagne pour renforcer la confiance envers les agriculteurs familiaux. Un message majeur que nous voulons amplifier est que 96 % des fermes de l’Illinois sont familiales. Dans les mois à venir, nos membres commenceront à voir ces messages partagés avec un public plus large, y compris les publicités du Super Bowl et d’autres activités tout au long de l’année.

Je reconnais qu’il y a beaucoup de travail à faire. Nos agriculteurs et nos dirigeants gagnent le soutien des deux côtés de l’allée politique dans un paysage politique tumultueux. Les agriculteurs travaillent sans relâche pour assurer aux familles américaines que l’agriculture est plus forte que jamais.

Être bipartite a bien servi Farm Bureau. ACTIVATOR, le comité d’action politique d’IFB, nous aide à élire des candidats qui travaillent pour nos meilleurs intérêts à Washington et Springfield. Cela nous aide également à établir des relations solides avec les législateurs, qui à leur tour nous aident à réaliser nos priorités législatives. Nous soutenons les candidats locaux, quel que soit leur parti politique, et 93 % des candidats soutenus par ACTIVATOR ont été élus au cours du dernier cycle électoral de quatre ans.

Richard Guebert Jr.

Dans les mois à venir, le Congrès commencera à rédiger le Farm Bill 2023, qui guidera la politique agricole et alimentaire des États-Unis au cours des cinq prochaines années. Pendant des décennies, la politique agricole est restée l’un des rares domaines de véritable bipartisme à Springfield et à Washington, DC Il est essentiel que nous, en tant qu’agriculteurs, continuions à développer des relations solides avec nos élus d’État et fédéraux alors qu’ils jettent les bases du prochain projet de loi agricole , défendre les accords commerciaux internationaux et promouvoir les biocarburants dans notre politique énergétique.

En décembre, IFB a lancé son premier documentaire, « Soutenir notre avenir : une histoire de famille agricole. Le documentaire utilise une approche de narration empathique et créative pour partager l’histoire d’une famille d’agriculteurs multigénérationnelle à l’avant-garde des efforts de réduction des pertes de nutriments dans l’Illinois. Il comprend également l’équipe environnementale de l’IFB et des chercheurs en agriculture de l’Université de l’Illinois. Le documentaire peut être visionné sur la page YouTube de l’Illinois Farm Bureau.

Alors que nous envisageons la nouvelle année pour continuer à partager nos messages, qu’il s’agisse des priorités de la loi agricole, du bipartisme ou des efforts environnementaux, nous ne pouvons ignorer l’évolution démographique de nos membres. Il y a plus de membres de l’IFB âgés de plus de 90 ans que de moins de 35 ans. De plus, le nombre de fermes américaines devrait diminuer de 42 % d’ici 2040.

Il est difficile de croire que cela fait neuf ans que j’ai été élu pour la première fois président de l’IFB. Ce fut un honneur incroyable de servir les agriculteurs de l’Illinois et nos membres. Je suis fier de notre travail de l’année écoulée, mais notre travail n’est pas encore terminé. Nous avons beaucoup plus à accomplir dans les mois à venir.

Grâce à ces efforts éducatifs, à la programmation de nouveaux membres et aux actes bipartites, je sais que nous pouvons faire de 2023 une excellente année pour les agriculteurs et l’agriculture.

• Richard Guebert Jr. est président de l’Illinois Farm Bureau. Cet éditorial a été distribué dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour des nouvelles sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.