Histoires de création

(18) 100 minutes

★★ ☆☆☆

Il a découvert certains des plus grands groupes du pays, a bu du champagne avec Tony Blair et a appelé Coldplay «bedwetters».

Il n’est donc pas surprenant que ce biopic d’Alan McGee soit un mélange rythmé de sexe, de drogue et de rock ‘n’ roll.

C’est une surprise, cependant, que tous ces éléments semblent très peu cool dans ce film chaotique.

Le réalisateur Nick Moran a exercé une forte influence sur le producteur exécutif Danny Boyle dans cette histoire de l’homme d’affaires écossais qui a découvert Oasis dans un petit club de Glasgow en 1993 après avoir raté son train de retour.

Son label de musique Creation Records a également lancé The Jesus And Mary Chain, Primal Scream et My Bloody Valentine.

Ewen Bremner (Spud de Trainspotting de Danny Boyle) joue McGee et il y a de forts échos de ce film de 1996 avec le rythme effréné et le dialecte écossais fort.

L’histoire de McGee, obsédée par la musique, traverse les décennies à une vitesse vertigineuse.

Nous commençons avec lui en tant que fanatique du Sex Pistol dansant dans sa chambre – et se faisant couper à l’oreille par son père – et le voyons s’échapper dans un squat londonien et découvrir des groupes.

Alors que Bremner, 50 ans, donne une performance assez décente, il commence à jouer à McGee à l’âge de 20 ans, avec seulement une perruque crépue pour déguiser son âge.

Et l’usure de cinq décennies sur son visage est embarrassante à côté de ses jeunes co-stars. McGee a commencé Creation Records avec un petit groupe d’amis, mais aucun de ces personnages n’est exploré dans une mesure quelconque.

NOTE DE PIED FRUSTRATIVEMENT PETITE

Les contributions de la distribution de soutien sont de petits camées, ce qui est dommage car beaucoup sont des visages familiers (Ed Byrne dans le rôle d’Alastair Campbell et Alistair McGowan dans le rôle de Jimmy Savile).

Le réalisateur Moran en prend également un pour lui-même, jouant une version très OTT du dieu punk Malcolm McLaren.

Une grande partie du film voit McGee passer de drogues hallucinogènes à la dépendance à la thérapie à une très mauvaise panne – tout en appelant la plupart des gens qu’il rencontre le mot C.

Et sa découverte d’Oasis devient une petite note de bas de page frustrante dans ce film à l’envers, me rappelant le troisième album décevant du groupe Be Here Now.

Vous pensiez que vous en aviez besoin, mais ensuite vous l’avez. . . et j’ai réalisé que tu n’en voulais pas après tout.

Mon père et moi

97 minutes

★★★★ ☆

Vous n’avez pas besoin d’être fan du réalisateur Nick Broomfield pour profiter de ce beau documentaire – mais cela aide probablement.

J’admire depuis longtemps le travail du documentariste britannique primé, dont les films incluent Whitney: Puis-je être moi, Tales Of The Grim Sleeper et Aileen: Life And Death Of A Serial Killer.

Ses talents pour révéler l’émotion brute de ses sujets se jouent dans cette version plus douce de son travail habituel, qui parle de la relation avec son défunt père, Maurice.

Il était un ouvrier d’usine devenu photographe célèbre, spécialisé dans les images de l’Angleterre industrielle d’après la Seconde Guerre mondiale.

Alors que Nick admet que les photos de son père ont inspiré sa propre carrière, le couple avait une vision très différente.

Alors que Maurice était un romantique, les opinions politiques de gauche de Nick ont ​​causé des problèmes avec son père. Jusqu’à ce que, admet Nick, le couple est devenu «les meilleurs amis qui avaient des conversations banales sur le jardin».

En plus d’une histoire de famille réconfortante, ce documentaire montre les changements extrêmes qui se sont produits dans le pays entre la vie des deux hommes, avec l’essor et la chute de l’industrie dans le Nord et la division des classes.

BBC Two, 21h45 demain et BBC iPlayer.

Route de la soie

(18) 117 minutes

★★★ ☆☆

SILK Road était le premier supermarché en ligne non réglementé au monde, un endroit pour acheter et vendre des drogues illégales qui pouvaient ensuite être envoyées par un revendeur à votre porte.

L’entreprise du dark web est devenue un succès mondial.

Son fondateur, Ross Ulbricht, un libertaire de 27 ans originaire d’Austin, au Texas, a gagné des millions en crypto-monnaie – jusqu’à ce qu’un agent de la Drug Enforcement Administration intervienne pour le faire tomber.

Basé sur de vrais événements, ce drame de cybercriminalité contenait certainement un surplus de matériel juteux avec lequel travailler.

Mais ce n’est pas tout à fait le thriller captivant et passionnant qu’il aurait pu être.

Le réalisateur Tiller Russell évite raisonnablement toute action de geek, limitant les scénarios d’écriture de code pour se concentrer davantage sur la fracture générationnelle.

Nick Robinson est crédible en tant qu’idéaliste du millénaire Ulbricht, qui devient consommé par le monstre du marché qu’il a créé, aliénant sa famille, ses amis et sa petite amie.

The Wire’s Darrell Britt-Gibson est l’or de la comédie dans le rôle de l’informateur streetwise Rayford. Mais c’est Jason Clarke en tant qu’agent du FBI stéréotypé et grincheux Bowden qui vous garde à regarder.

Il manque la nuance du biopic Facebook The Social Network, mais toujours absorbant.

Sur les plateformes numériques à partir du 22 mars.

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk