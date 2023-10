Le biopic de Tonesa Welch sur la « Première Dame du BMF » fera ses débuts sur BET+ en octobre | Films | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Première dame du BMF : l’histoire de Tonesa Welch devrait faire ses débuts sur BET+ le 5 octobre.

Tonesa Welch est considérée comme la première dame de la famille mafieuse noire de Detroit. L’intérêt pour BMF a augmenté depuis 50 Cent’s BMF La série a commencé à être diffusée sur Starz, mais un nouveau biopic sur Welch mettra en lumière son histoire.

Première dame du BMF : l’histoire de Tonesa Welch devrait faire ses débuts sur BET+ le 5 octobre. Le film est basé sur l’histoire vraie de Welch et raconte comment elle a été introduite dans le monde de la drogue à Détroit dans les années 1980 par l’intermédiaire d’un trafiquant de drogue nommé H, qui l’a séduite avec un rythme rapide et style de vie glamour. Après que H ait été enfermé, Welch a rencontré Terry Flenory (Southwest T) de BMF.

Dans une bande-annonce pour le Première dame du BMF biopic, nous voyons Welch être agressée physiquement par son ancien mari H avant de s’associer à Southwest T et de devenir un élément puissant de l’empire criminel BMF, et de finir en prison.

Première dame du BMF : l’histoire de Tonesa Welch est réalisé par Vivica A. Fox et produit par Tressa Smallwood et le juge Greg Mathis. Michelle Mitchenor incarne Welch aux côtés de Tobias Truvillion, Jessica « Jess Hilarious » Moore, Kellie Williams, Leon, Tristin Fazekas, Faith Malonte et Daphnique Springs.

Welch a déjà figuré dans un épisode de la série policière non scénarisée BET+ American Gangster : Reines des pièges. Dans la série Starz BMF, la petite amie de Terry Flenory, MarKaisha Taylor, est basée sur Welch et jouée par LaLa Anthony. Welch a déjà a exprimé sa désapprobation de la façon dont elle a été représentée dans la série.

