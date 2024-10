Le biopic de Robbie Williams « Better Man » met en vedette un singe CGI : regardez la bande-annonce

En dehors d’une brève apparition à la fin des années 90, le nom de Robbie Williams n’a pas trop sonné aux États-Unis. Au Royaume-Uni, cependant, Williams est un mythe – l’ancien bad boy d’un boys band qui s’est lancé en solo et est devenu une pop star irrépressible et conquérante. L’année dernière, Williams a fait l’objet d’une série documentaire sur Netflix. Maintenant, il reçoit un biopic à gros budget de la part du réalisateur de Le plus grand showman. Celui-ci a une particularité : le rôle de Robbie Williams sera interprété par un singe en CGI.

De retour en 2021, Le plus grand showman L’auteur Michael Gracey a annoncé son intention de réaliser un biopic sur Robbie Williams. Il n’a alors rien dit sur toute la situation du singe CGI, mais c’est le choix que lui et Williams ont évidemment fait. Homme meilleur fait l’objet d’une poussée pour la saison des Oscars, et d’après tout ce que vous pouvez voir dans la nouvelle bande-annonce du film, cela ressemble à un biopic pop-star assez standard, sauf avec un singe CGI pour héros.

Pour autant que nous puissions le savoir, Homme meilleur n’est pas une expérience de réflexion sur ce qui se passe lorsqu’un véritable animal devient une pop star. Ce n’est pas le Chappell Roan/Moo Deng SNL sketch. Au lieu de cela, Robbie Williams, racontant sa propre bande-annonce, dit quelque chose sur la façon dont il s’est toujours vu un peu différemment, nous sommes donc probablement censés comprendre que le singe est simplement l’image de Williams, projetée à l’écran. Williams lui-même exprime le singe, ce qui évite la tâche délicate de recruter un acteur pour jouer une star vieillissante mais emblématique.

Le Homme meilleur la bande-annonce dure à peine plus d’une minute, mais c’est putain de hilarant. C’est un chimpanzé pixélisé avec un accent britannique sautant du plafond d’un festival pour annoncer qu’il est sur le point de faire du rock, ou de se faire agresser par des paparazzi, ou d’annoncer avec détermination qu’il fera tout ce qu’il faut. Je ne sais pas si cette blague peut durer deux heures, mais en bande-annonce ? Magnifique. Découvrez sa splendeur ci-dessous.

Homme meilleurun film de Paramount Pictures, sort à Noël.