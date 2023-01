Le biopic de Michael Jackson jette le premier rôle – et c’est le neveu du roi de la pop – National

Qui de mieux placé pour remplir les chaussures de marche lunaire de Michael Jackson qu’un autre membre de la famille Jackson ?

La société de divertissement canado-américaine Lionsgate a annoncé lundi que le neveu de Jackson, Jaafar Jackson, âgé de 26 ans, jouera dans le prochain biopic Michael dans le rôle titulaire.

Le film sera réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King, qui a produit le biopic Queen oscarisé en 2018. Rhapsodie bohémienne.

Sur Twitter, Jaafar – qui est le deuxième plus jeune fils du frère aîné de Jackson et membre de Jackson 5, Jermaine Jackson – a déclaré qu’il était “humilié et honoré” de jouer son oncle dans le film.

“A tous les fans du monde entier, je vous verrai bientôt”, a-t-il écrit.

Je suis humble et honoré de donner vie à l’histoire de mon oncle Michael. À tous les fans du monde entier, je vous verrai bientôt. Photo de Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup – Jaafar Jackson (@JaafarJackson) 30 janvier 2023

Michael explorera la montée en puissance du roi de la pop et son héritage controversé, “y compris ses performances les plus emblématiques qui l’ont conduit à devenir le plus grand artiste de tous les temps”, selon un communiqué du studio.

Jaafar a été choisi pour le rôle après une recherche de casting dans le monde entier. King a déclaré à Variety qu’« il était clair que il est la seule personne assumer ce rôle. »

“J’ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j’ai été époustouflé par la façon dont il personnifie de manière organique l’esprit et la personnalité de Michael”, a déclaré King. “Je suis plus que ravi qu’il soit venu incarner son oncle et j’ai hâte que le monde le voie sur grand écran en tant que Michael Jackson.”

La mère de Jackson, Katherine Jackson, a déclaré que Jaafar « incarne mon fils ».

“C’est tellement merveilleux de le voir perpétuer l’héritage Jackson d’artistes et d’interprètes”, a-t-elle déclaré.

Michael sera le premier grand rôle de Jaafar dans un film. Il a sorti de la musique dans le passé et a un ténor aigu étonnamment similaire à son oncle. Écoutez, ci-dessous:

Michael sera créé en coopération avec la succession de Jackson. Bien que beaucoup aient spéculé sur la façon dont le film décrira la vie de Jackson, à savoir les allégations d’abus sexuels sur des enfants pendant la vie du chanteur et après sa mort, le studio a déclaré à Deadline Michael ne reculera pas devant les polémiques du chanteur.

Jackson a toujours maintenu son innocence de toutes les allégations d’abus et a été reconnu non coupable de pédophilie en 2005.

Michael n’a pas encore de date de sortie officielle. Le tournage du biopic devrait commencer cette année.