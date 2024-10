Le biopic de Kurt Angle est en préparation, les dépenses de crème glacée de CM Punk, Candice Michelle/Mr. McMahon

Dans une récente interview avec WFANKurt Angle, membre du Temple de la renommée de la WWE, a annoncé qu’un biopic centré sur sa médaille d’or olympique de 1996 était en préparation..

Angle a dit : « J’ai un film en cours. Vraiment fier de ça. C’est une très belle histoire. Il s’agit d’un enfant des rues de Pittsburgh qui surmonte tous ces obstacles, y compris une fracture du cou, pour remporter la médaille d’or olympique. Il s’agit uniquement de ma carrière olympique, pas de ma carrière de catcheur professionnel. Les réalisateurs sont Ian et Eshom Nelms. Ils veulent que ce film ressemble à un film de type « Rocky » avec un peu de « The Fighter » et « Iron Claw » mélangés. Je suis vraiment excité à ce sujet. Je vais travailler en coulisses pour la première fois. Je ne serai pas devant la caméra. J’ai vraiment hâte que le monde le voie. Nous souhaitons le sortir en salles. Cela va être très amusant pour moi. C’est probablement la période la plus excitée que j’ai connue depuis les Jeux olympiques. Pour l’instant, nous venons de terminer le script. Nous recherchons des investisseurs, ce qui ne devrait pas poser de problème. Après cela, nous choisissons le casting. Cela va probablement se produire dans les trois prochains mois. Nous en avons quelques-uns (candidats au casting), je ne peux citer aucun nom, mais nous avons quelques bons noms auxquels nous pensons.

Lors d’une récente apparition sur le podcast « No Contest Wrestling », CM Punk a discuté de la somme d’argent considérable qu’il a dépensée en barres de crème glacée pour ses débuts à l’AEW en 2021.

À son retour à la lutte professionnelle à Chicago, Punk a assuré au public qu’ils recevraient tous des barres de glace pour commémorer l’occasion.

Il a dit, « Ce qui a aidé tout cela, c’est chaque fois qu’ils sont à Chicago (il y a des rumeurs). C’est précisément pourquoi j’ai dépensé 40 000 $ en barres glacées à mon retour en 2021. C’était un légitime merci. Merci pour sept années passées à scander mon nom. J’ai un peu de sympathie et d’empathie pour les gens sur le ring lorsque cela s’est produit, et je pense qu’une grande partie de l’aigreur et de la rancune que certaines personnes ont à mon égard est due à cela. Ils se cassent le cul et [the crowd] chante pour moi. C’est l’un de ceux où je ne serais nulle part et je ne serais pas de retour ici si ce n’était pour de nombreuses circonstances. L’un d’eux, ce sont les fans, surtout à Chicago, mais dans le monde entier.