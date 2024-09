Le biodoc d’Oprah Winfrey sur Apple TV ne sera pas diffusé ; la star l’a bloqué

Finalement, aucun biodocumentaire sur Oprah Winfrey ne sera diffusé sur Apple TV+, malgré le fait que le réalisateur oscarisé Kevin Macdonald ait terminé le tournage.

Un nouveau rapport indique que Winfrey a remboursé la somme qu’Apple lui a versée pour le projet afin d’empêcher sa diffusion…

Apple TV et Oprah Winfrey

En 2019, Apple avait annoncé un partenariat avec Winfrey pour une docu-série. Cela a donné lieu à une interview très médiatisée du prince Harry et à un certain nombre d’autres émissions.

Oprah a pu créer plusieurs émissions pour Apple TV+, telles que Le moi que tu ne peux pas voir, La conversation avec Oprah, Club de lecture d’Oprahet Oprah parle du COVID-19

Ce partenariat a pris fin en 2022, mais Apple avait commandé un documentaire biographique en deux parties qui n’avait pas encore été diffusé.

Le documentaire sera réalisé par Kevin MacDonald et Lisa Erspamer, le duo derrière le documentaire sur Whitney Houston Whitney. Erspamer a travaillé avec Winfrey sur L’émission d’Oprah Winfrey pendant une décennie et [it was said] que Winfrey était fan du documentaire sur Whitney Houston.

Le bio-documentaire d’Oprah Winfrey ne sera pas diffusé

Cependant, Page Six il est annoncé qu’il ne sera pas diffusé – parce qu’Oprah Winfrey a remboursé Apple pour empêcher sa diffusion.

Oprah Winfrey a payé une fortune aux dirigeants d’Apple TV+ pour racheter les droits d’un documentaire sur sa vie, révèle Page Six […] Un porte-parole d’Oprah Winfrey, qui a mis fin à son contrat de contenu avec Apple en septembre 2022, confirme à Page Six : « Alors que l’accord avec Apple TV+ touchait à sa fin, Oprah Winfrey a racheté les droits de sa docu-série et a depuis décidé de mettre le documentaire en attente.

Des rapports contradictoires sur les raisons

Une source affirme que la célébrité n’était pas satisfaite du montage final.

« Kevin a fait le film, mais Oprah ne l’a pas aimé et il a refusé de le modifier, et Oprah a remboursé ses honoraires à Apple », nous dit une source bien placée à Hollywood.

Un autre affirme que ce n’est pas le cas, mais ne donne pas d’explication alternative plausible.

Une source dans le camp d’Oprah Winfrey insiste sur le fait que Macdonald n’a pas refusé de faire des modifications et que Oprah Winfrey a simplement décidé que « ce n’était pas le bon moment pour faire un documentaire » avant de prendre la décision inhabituelle de le racheter.

On ne sait pas exactement combien Winfrey a dû payer à Apple pour racheter les droits, et les rapports sont également contradictoires quant à savoir si ce montant s’élevait ou non à des millions.

Apple n’a pas fait de commentaire et il est peu probable qu’il le fasse.

Photo de Julien Andrieux sur Unsplash