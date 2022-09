Le billet de loterie Rs 41 Lakh d’une femme du Missouri est presque allé à la poubelle

Une femme du Missouri a presque ignoré la bienveillance de Lady Luck pendant des mois et était sur le point de perdre ce que la bonne fortune venait de lui accorder. Elle a décroché le jackpot lors d’un tirage de billets de loterie, mais n’a pas été au courant de son gain et avait presque jeté le billet qui était resté sans surveillance au fond d’un sac à main pendant un mois.

Selon un rapport du Daily Star, la femme de St. Louis Missouri a acheté le billet pour un tirage qui aura lieu le 16 juillet dans un magasin de Manchester et l’avait ensuite oublié, rangeant le billet dans son sac à main. Elle n’avait aucune idée que son billet venait de gagner près de Rs 41 lakh au tirage au sort. Ce n’est que des mois plus tard, lorsqu’elle a visité un autre magasin et qu’on lui a demandé d’acheter un autre billet Powerball, qu’elle s’est souvenue de son dernier achat.

Elle a fouillé profondément dans son sac à main et a trouvé le billet et a été complètement époustouflée après avoir vérifié les résultats lorsqu’elle a réalisé qu’elle transportait littéralement Rs 41 lakh dans son sac à main depuis des mois. Grâce au bon qu’elle avait oublié, elle avait gagné une loterie de plus de 46 000 £ (Rs 41,23 000). Elle a admis que c’était un énorme cadeau pour elle et a dit qu’elle était heureuse.

Dans des nouvelles connexes, une personne au Royaume-Uni a gagné 171 millions de livres sterling après un tirage au sort chanceux. Bien que l’énorme gain ait fait la une des journaux à travers le pays, il est loin d’être le gain le plus élevé jamais remporté à un tirage de loterie, qui s’élève à 195 millions de livres sterling, soit 17 milliards 20 crores 51 roupies lakh en monnaie indienne. La personne derrière la victoire n’a jamais rendu public son nom.

