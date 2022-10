Le billet de 1 500 $ du Quest Pro pour le métaverse de Mark Zuckerberg

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, a sorti mardi son nouveau casque de réalité virtuelle tant attendu lors de Meta Connect, sa conférence annuelle des développeurs.

Le nouveau casque, appelé Quest Pro, est un appareil haut de gamme censé avoir des fonctionnalités rivalisant avec un ordinateur. Dans son discours d’ouverture de mardi, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a qualifié le nouvel appareil de “prochaine étape majeure pour la réalité virtuelle” et “d’une étape importante sur la voie de la construction du métaverse”.

“Nous sommes à un moment où de nombreuses technologies qui alimenteront le métaverse commencent à décoller”, a déclaré Zuckerberg à Connect.

Zuckerberg parie qu’un jour, les appareils AR/VR deviendront aussi omniprésents que les téléphones portables ou les ordinateurs portables, et le Quest Pro est un moyen important pour l’entreprise de démontrer la promesse de cette vision. Le Quest Pro est le premier appareil de «réalité mixte» de Meta, ce qui signifie que vous pouvez voir des objets virtuels superposés à votre environnement réel quotidien, contrairement à la réalité virtuelle pure dans laquelle vous êtes complètement détaché de la réalité. Le casque physique est conçu pour s’adapter plus confortablement à votre tête, et il est livré avec des capteurs de suivi des yeux orientés vers l’intérieur, de sorte que vos avatars dans le métaverse puissent imiter naturellement vos expressions faciales.

Ce sont des améliorations définitives des produits VR/AR existants de Meta. Mais il y a un obstacle majeur qui pourrait empêcher le Quest Pro de réaliser les ambitions de Zuckerberg de généraliser son plan de métaverse : le prix. Le Quest Pro coûte près de 1 500 $. C’est un prix inaccessible à de nombreux consommateurs ordinaires, en particulier en période de ralentissement économique. Il s’agit d’une augmentation de 275 % du prix de sa dernière version AR/VR, la Quest 2.

C’est pourquoi Meta vend son nouvel appareil AR/VR en tant que produit de travail, pour des personnes comme les architectes, les concepteurs de produits et les chimistes moléculaires qui pourraient être disposés à payer pour un outil de grande puissance. Beaucoup de ces professionnels utilisent la modélisation 3D dans leur travail quotidien, ce qui pourrait justifier le coût du casque. C’est aussi pourquoi Meta a annoncé des partenariats avec Adobe pour mettre son logiciel de conception 3D sur VR, ainsi qu’avec Microsoft pour mettre toute sa suite bureautique de produits sur le Quest Pro.

Lors de la présentation de Meta’s Connect mardi, la société a donné quelques exemples de la façon dont certaines entreprises utilisent déjà ses produits AR/VR, comme les fabricants de chaussures Puma et New Balance qui conçoivent des produits en VR, et la société pharmaceutique Novartis qui fait de la conception nanomoléculaire avec la technologie.

Mais si Meta présente son produit métavers de marque comme un produit haut de gamme pour les professionnels de l’industrie de niche, où cela laisse-t-il tout le monde ? Si le métaverse va être la prochaine vague d’informatique semblable à l’Internet moderne ou au téléphone mobile, comme le prédit Zuckerberg, alors il a besoin d’une masse critique d’utilisateurs – pas seulement d’un petit groupe d’utilisateurs professionnels qui l’utilisent pour une industrie spécifique applications.

Les premiers smartphones ou proto-smartphones comme l’iPhone et le BlackBerry étaient également d’un coût prohibitif pour de nombreux consommateurs ordinaires au début, mais les fournisseurs de services sans fil ont finalement commencé à aider à subventionner leur accès. Et l’utilité de ces téléphones pour une grande variété de professions et d’intérêts (comme pouvoir, pour la première fois, consulter ses e-mails en déplacement ou combiner un lecteur mp3 avec un téléphone) en valait le coût – ce qui, pour le iPhone, en fait augmenté au fil du temps. Pour les produits AR/VR de Meta, aucun fournisseur de réseau extérieur n’offre de subvention à ce stade, et les cas d’utilisation ne sont pas aussi solides pour les utilisateurs quotidiens. Cela pourrait cependant changer à l’avenir si les cas d’utilisation de la réalité augmentée/réalité virtuelle devenaient plus convaincants dans les contextes professionnels et sociaux.

Au crédit de Meta, la construction d’AR/VR coûte cher. Et Meta a, à ce jour, produit certains des casques AR/VR les plus abordables du marché. Zuckerberg a récemment déclaré à The Verge que le la stratégie de l’entreprise n’est pas de gagner de l’argent avec son matériel AR/VR, et beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il vendait son autre produit AR/VR, le Quest 2, à perte pour 399 $. (Avant août, il était de 299 $, ce qui en fait plusieurs centaines de dollars moins cher que certains de ses principaux concurrents.)

Mais le Quest Pro, comme de nombreuses technologies émergentes, se heurte à d’autres obstacles – comme le fait qu’il ne peut être utilisé que pendant environ une à deux heures avec une charge complète, ce qui le rend difficile à utiliser en dehors de la maison ou du bureau où une station de charge est pratique. Et le fait que ses avatars n’ont toujours pas toutes les qualités convaincantes de la vie humaine ordinaire, comme les jambes (Zuckerberg les a promises à un moment donné dans un avenir proche).

Mais le plus grand défi pour Meta sera son accessibilité. L’ordinateur personnel, Internet et le téléphone portable ont tous révolutionné la société. Mais ces appareils n’ont commencé à remodeler radicalement notre façon de communiquer qu’une fois qu’ils étaient suffisamment accessibles et abordables pour devenir courants. Meta a indiqué mardi qu’il était sérieux quant à l’amélioration de la qualité de la technologie qu’il propose en VR/AR, même s’il reste encore beaucoup à faire. Mais il est confronté à un défi encore plus pressant : nous n’en sommes pas encore au point où les produits les plus proches de la réalisation de la vision du métaverse sont à un prix justifiable pour l’utilisateur quotidien.