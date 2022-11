Le billet AirAsia du passager montre un vol de Bangalore à Bangalore, la compagnie aérienne répond sur Twitter

Aujourd’hui, presque tout a un visage « E », ce qui signifie que l’installation peut être utilisée « en ligne » ou « numériquement ». De la banque en ligne à l’agriculture en ligne en passant par les billets électroniques, les gens peuvent profiter des services et profiter de leurs avantages assis à la maison. Ainsi, cela augmente la facilité et l’accessibilité des consommateurs, leur donnant un moment pas si difficile lorsqu’ils traitent avec les services.

Cependant, avec l’avènement de la numérisation, la confusion et les problèmes augmentent, ce qui tend à perturber l’ensemble du processus de mise en ligne. Vous avez peut-être entendu parler de plusieurs cas où les utilisateurs rencontrent des problèmes lors de la recherche d’une installation disponible sur les plateformes numériques. Tel est le cas d’un passager récent qui a rencontré un “problème technique” lors de la recherche d’un vol en ligne. Les noms des terminaux de destination et d’arrivée ne correspondaient pas à la scène réelle ce qui ne lui laissait d’autre choix que de poster sa requête sur Twitter pour obtenir la solution responsable !

L’utilisateur, Auditya Venkatesh (selon Twitter), a partagé une capture d’écran du billet d’AirAsia India qui montrait un vol de Hyderabad, Bengaluru à Bengaluru, Kolkata. Confus, non? Donc c’est.

Le code d’aéroport des lieux ne correspondait pas, pas plus que les noms des aéroports respectifs. Alors que l’aéroport international de Kempegowda se trouve à Bengaluru, le code de l’aéroport indique « HYD », ce qui signifie Hyderabad. Pendant ce temps, l’aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose se trouve à Kolkata, mais le code indique «BLR», ce qui signifie «Bengaluru».

Ainsi, selon le billet électronique, il s’agit d’un vol de Bangalore à Bangalore. “Lol… vous devez plaisanter”, a commenté un utilisateur. “Haha… ils sont comme, continuez à explorer chaque endroit”, a déclaré un autre.

“Salut @AirAsiaIndia, c’est vraiment déroutant. Alors si je réserve ce billet, où vais-je vraiment aller ? Et d’où vais-je partir ? », a tweeté Auditya, la passagère de la compagnie aérienne. La capture d’écran du billet d’AirAsia India aurait signalé de mauvais codes d’aéroport ou simplement de mauvais endroits, ce qui aurait déconcerté les internautes.

Salut Auditya, il y a peut-être un problème technique. Veuillez actualiser la page et effectuer la nouvelle réservation.— AirAsia India (@AirAsiaIndia) 22 novembre 2022

Cependant, la compagnie aérienne a répondu au passager et a écrit : « Salut Auditya, il y a peut-être un problème technique. Veuillez rafraîchir la page et effectuer la nouvelle réservation.” Mais il semblait que le « pépin » n’avait pas été résolu alors qu’Auditya a répondu : « Le fait qu’il s’agisse d’un pépin est évident. Il a refait la même chose, il s’agissait de modifier une réservation existante via le navigateur chrome sur un téléphone Android. Il affiche toujours la même chose. Je suis quand même allé de l’avant et l’ai réservé, car c’était un changement de dernière minute. Doigts croisés.” Et devine quoi! « Les codes sont la seule chose correcte. Ha ha. Le vol que j’essayais de réserver allait d’Hyderabad à Bangalore”, a répondu Auditya à un utilisateur qui a fait remarquer que les codes de l’aéroport pouvaient être erronés.

