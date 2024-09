Le bilan s’alourdit :: SteynOnline

Note de programmation : Rejoignez-moi demain pour une autre édition de notre émission musicale du week-end Mark Steyn en villeIl est diffusé le samedi à 17h00 Royaume-Uni / 18h00 Europe de l’Ouest / 12h00 Amérique du Nord Est. Vous pouvez écouter depuis presque n’importe où sur la planète en cliquant sur le bouton en haut à droite ici.

~Je reviens tout juste d’une rare apparition publique post-cardiaque – pour le Hillsdale College de Washington, DC. J’ai été frappé, comme je le suis toujours lors de mes voyages de plus en plus rares à l’intérieur des États-Unis, par le nombre de personnes – compagnons de voyage, agents d’enregistrement, personnel d’hôtel – qui portent encore des masques Covid. S’agit-il désormais de masques Monkeypox ? De masques contre le virus X ?

Ou peut-être des masques anti-moustiques ? À l’heure actuelle, les États du Vermont et du Massachusetts ont annulé les événements publics et « recommandent fortement » leurs citoyens restent à l’intérieur entre 18 heures et 6 heures du matin à cause d’un moustique tueur en liberté. (Mais ne vous inquiétez pas, les très qualifiés « vérificateurs de faits« Assurez-nous que ce n’est pas l’agriculteur Bill Gates qui joue avec le vieux gain de fonction dans la plus grande ferme à moustiques du monde.)

Quoi qu’il en soit, il est tout à fait clair que si les gouvernements annonçaient demain un confinement 2.0, la moitié de vos voisins seraient impatients de s’y conformer à nouveau – malgré la dévastation économique et sociale en cours depuis la dernière fois. Les dégâts ne sont pas dus au Covid, mais à la politique de lutte contre le Covid ; les dégâts de la prochaine fois proviendront également du gouvernement des « experts ».

~En parlant de cela, il y a deux ans, nous avons reçu la lettre suivante de John Cross, un pharmacien de la ville de Bromsgrove, dans le Worcestershire :

J’ai eu de la chance car j’ai reçu un vaccin Astra Zeneca Sars Cov 2 (Covid 19) en janvier 2021. Ma femme travaillait comme vaccinatrice dans un cabinet local. Il y avait un « excédent », le petit supplément que les fabricants de produits pharmaceutiques doivent mettre dans les contenants liquides pour s’assurer qu’il n’y a pas de dose insuffisante, j’ai donc pu accepter de ne pas gaspiller de vaccin et de continuer ! Rappelez-vous combien il était important à l’époque de se faire vacciner contre ce nouveau virus (du moins c’est ce que le gouvernement nous a dit – je ne dis pas qu’ils avaient tort !) Exactement deux semaines après avoir reçu le vaccin, je suis allée me promener dans la localité. Nous n’avions le droit de voir qu’un seul ami. Nous étions confinés. C’était un mercredi très, très froid de février. En rentrant de la promenade, je me suis assise devant le feu de bois le soir après avoir mangé, comme c’est souvent le cas en hiver. J’ai remarqué que la plante de mes pieds était assez engourdie, comme des engelures…

Vous pouvez deviner où cela mène :

Dave, le vendeur de poulets, est venu livrer un poulet frais, comme il le faisait tous les quinze jours. Mon argent était à l’étage. J’ai dû m’excuser en disant que je n’avais pas la force dans les jambes pour monter les escaliers. Il a vu que quelque chose n’allait pas. Il est parti sans être payé…

C’est devenu pire :

Christine m’a quitté à l’entrée de l’hôpital et j’ai dû la voir partir en voiture, sans savoir que je ne la reverrais pas avant près de six semaines. Nous n’avions pas été séparées avant cela pendant plus d’une semaine…

Et pire encore :

Je n’arrivais pas à fermer l’œil pour dormir. L’œil gauche restait constamment ouvert… Je n’ai réalisé que bien plus tard que tout cela était dû à une paralysie des muscles de mon visage. Finalement, une des infirmières s’est rendu compte que mon œil ne se fermait pas, elle l’a donc fermé avec du ruban adhésif et m’a administré des gouttes pour empêcher ma cornée de se dessécher et de s’abîmer…

Et ainsi de suite. Nous avons transmis la lettre à l’équipe de GB News à Londres pour organiser une interview, mais peu de temps après, j’ai eu mes deux premières crises cardiaques et le connard hypocrite Angelos Frangopoulos a profité du fait que j’étais aux soins intensifs en France pour me retirer définitivement de l’antenne à cause des critiques qu’il recevait de l’Ofcom. L’interview n’a donc jamais eu lieu.

Un an plus tard, John Cross s’est suicidé.

La famille d’un pharmacien du NHS qui s’est suicidé après avoir souffert de complications paralysantes suite à un vaccin COVID appelle à une réforme urgente du système d’indemnisation du gouvernement pour les dommages causés par les vaccins.

L’évaluateur médical officiel du programme a informé John Cross que… pic.twitter.com/9gIrNGTKkV — « Soudain et inattendu » (@toobaffled) 20 septembre 2024

Le gouvernement de Sa Majesté a constaté que M. Cross avait effectivement été handicapé par le vaccin contre le Covid, mais qu’il était « insuffisamment » handicapé pour avoir droit à une indemnisation. Notre amie Claire Hibbs a eu le même problème – des fonctionnaires subalternes du gouvernement ont annulé les décisions de ses propres médecins – comme beaucoup d’autres :

Plus de 300 personnes ont été informées que le vaccin avait causé leur blessure, mais selon le VDPS, elles ne sont « pas suffisamment handicapées »

pour recevoir le paiement. Le système doit être réformé #réformevdps #changement #espoir https://t.co/bDhm1Kqvh2 — VIBUK Officiel (@VIBUK_Official) 20 septembre 2024

Après une bataille de trois ans avec le VDPS, le tenace Hibbsy a finalement réussi (il y a quelques jours à peine) à faire annuler cette décision.

Nous sommes si fiers de Claire Hibbs @hibbsy1973-Horriblement blessée par son vaccin Covid AstraZeneca. Nous avons rencontré Claire avec 👑Sir Christopher Chope MP OBE,@VIBUK_Officiel Membres blessés, handicapés et endeuillés et @MarkSteynOnline à Londres. Les BREAKING News de Claire sont les bienvenues. #EnquêteCovid https://t.co/2dJ3Gpp3E1 pic.twitter.com/jf9d8K1dMp — Howard Griffiths ☀️ (@HowardGriffiths) 9 septembre 2024

L’indemnisation est dérisoire et méprisable – 120 000 livres – mais nous sommes fiers de dire que la toute première à avoir reçu cette somme il y a deux ans était la toute première victime du vaccin à apparaître sur Le spectacle de Mark SteynVikki Spit. En effet, six des dix premiers à recevoir une compensation étaient Spectacle de Steyn Invités : comme Vikki me l’a dit, on graisse la roue qui grince. Et, aussi modeste que soit la compensation, elle a suffi à permettre à Charlotte Wright de conserver sa maison et donc la même école locale – de sorte qu’en plus de perdre leur père à cause de ce vaccin mortel, ses enfants n’ont pas également perdu leur maison et leurs amis.

À l’époque où Claire nous a parlé, le seuil d’indemnisation était fixé à au moins 50 % d’invalidité. Apparemment, la bureaucratie l’a depuis relevé à 60 %. Les enfants de M. Cross tentent maintenant de faire « réformer » le système d’indemnisation des vaccins. Bonne chance. Un gouvernement malfaisant les a débarrassés de leur fardeau : ne vous inquiétez pas, l’enquête officielle sur le Covid se penchera sur la question l’année prochaine. Trop tard pour John Cross – et pour combien d’autres ?

~Pendant ce temps, les critiques des années Covid se multiplient, revues par les pairs. Extrait de la revue Vaccin:

Association entre l’immunosérologie du SRAS-CoV-2 et le statut vaccinal avec la gravité et l’issue de l’infarctus du myocarde

Il s’agit d’une étude réalisée sur un millier de patients dans un hôpital de Madrid. Si vous trouvez le jargon de l’évaluation par les pairs un peu difficile à suivre, Alex Berenson va droit au but:

Les chercheurs ont examiné les résultats de près de 1 000 patients victimes d’une crise cardiaque entre mars 2020 et mars 2023 dans un hôpital de Madrid. Ils ont découvert que les patients vaccinés et précédemment infectés présentaient un risque de décès ou d’insuffisance cardiaque supérieur de plus de 50 % à celui des personnes non vaccinées qui avaient également été précédemment infectées – et un risque supérieur de 90 % à celui des personnes non vaccinées et précédemment non infectées. L’écart est resté le même après ajustement des facteurs de risque tels que le tabagisme, la tension artérielle et l’âge. « La combinaison de la vaccination et de l’immunisation naturelle contre le SARS-CoV-2 peut prédisposer au développement d’une insuffisance cardiaque sévère », ont-ils écrit. La plupart des patients avaient reçu les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna. L’étude pourrait aider à expliquer pourquoi les taux de mortalité post-Covid restent constamment élevés dans les pays fortement vaccinés, démentant les prédictions des épidémiologistes qui s’attendaient à ce que les taux de mortalité tombent en dessous de la normale après la fin de l’épidémie.

Vous ne dites pas – bien que le Spectacle de Steyn Je l’ai fait, et, par conséquent, je ne serai plus jamais à la télé ou à la radio britannique. Alors que les hommes et les femmes qui ont fabriqué le tueur AstraZeneca – les divers sujets anglais, irlandais et australiens du roi – ont été récompensés par des titres de chevalier et de dame.

~Et pourtant, j’imagine ces imbéciles masqués lors de mon voyage à DC heureux de vivre à jamais dans le Covidstan, et je pense aux ordres de santé publique actuels dans le Vermont et le Massachusetts : s’abriter sur place ; simplement quitter son domicile pourrait te tuer !

Et je me suis souvenu d’une de nos visions les plus étrangement prémonitoires Contes pour notre tempspar (de tous les gens) EM Forster, se déroulant dans un monde où l’humanité est confinée à l’intérieur pour se divertir avec des distractions électroniques superficielles toute la journée :

« On m’a menacé de me retrouver sans abri », a déclaré Kuno… Être sans-abri signifie la mort. La victime est exposée à l’air, ce qui la tue… « Mais pourquoi ne devriez-vous pas sortir ? » s’exclama-t-elle, « c’est parfaitement légal, parfaitement mécanique… On appelle simplement un respirateur et on obtient un permis de sortie… » « Je n’ai pas obtenu de permis d’évacuation. » « Alors comment es-tu sorti ? » « J’ai trouvé ma propre voie. » La phrase ne lui transmettait aucun sens et il dut la répéter. « Une voie à toi ? » murmura-t-elle. « Mais ce serait une erreur. »

De plus en plus, nos « façons de faire » deviennent « mauvaises », n’est-ce pas ? Pourtant, tout est agréable et confortable dans la cellule quand on est nourri de distractions divertissantes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Mais que se passerait-il si La machine s’arrête? Si vous n’avez pas encore entendu ma lecture de la nouvelle de Forster, vous pouvez la trouver ici.

~Il est Il y a de plus en plus d’insécurité à l’extérieur, mais pas à cause des moustiques. Notre coup de couteau de la diversité du jour :

RUPTURE Un homme armé de deux grands couteaux vient de tuer une personne et d’en blesser une autre près du pont Érasme à Rotterdam. L’homme criait « Allah Akbar » et « voulait attaquer autant de personnes que possible », selon des témoins oculaires, mais il a été maîtrisé par un instructeur sportif. pic.twitter.com/VYxmzoTXJ5 – Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) 19 septembre 2024

Le gouvernement néerlandais a demandé à Bruxelles une option de retrait formelle de la politique de l’UE sur les « réfugiés »Je doute que les eurocrates soient d’accord. Il ne sert à rien de « protéger notre démocratie », comme aiment à le dire les démocrates américains, si la démocratie a évolué au point que, quels que soient les résultats des élections, aucun changement ne peut être autorisé dans quoi que ce soit d’important.

~Je vous remercie pour tous vos commentaires de soutien au cours de ces derniers mois macabres – et merci particulièrement à tous ces nouveaux membres du Mark Steyn Club et à ces anciens membres qui ont inscrit un copain pour un SteynOnline Chèque cadeau ou une adhésion cadeau au Steyn Club. Les membres du Steyn Club sont répartis dans le monde entier, de London, Ontario à London, Angleterre, en passant par London, Kiribati. Nous espérons accueillir de nombreux autres nouveaux membres dans les années à venir, et j’attends avec impatience votre compagnie à Mark Steyn on the Town demain.