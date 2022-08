Le bilan palestinien s’alourdit alors qu’Israël intensifie les raids en Cisjordanie

Commentez cette histoire Commentaire

TUBAS, Cisjordanie – Au moins 85 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie cette année alors que les forces israéliennes ont mené des raids nocturnes dans des villes et des villages, ce qui en fait le plus meurtrier du territoire occupé depuis 2016. L’armée affirme que la grande majorité étaient des militants ou des lanceurs de pierres qui ont mis en danger les soldats. Le décompte, du ministère palestinien de la Santé, comprend les Palestiniens qui ont mené des attaques meurtrières à l’intérieur d’Israël.

Mais il comprend également plusieurs civils, dont un journaliste chevronné et un avocat qui ont apparemment conduit sans le vouloir dans une zone de combat, ainsi que des jeunes locaux qui sont descendus dans la rue en réponse à l’invasion de leurs quartiers.

La durée et la fréquence des raids ont mis en lumière les tactiques d’Israël en Cisjordanie, où près de 3 millions de Palestiniens vivent sous une occupation de plusieurs décennies et où les Palestiniens considèrent la présence militaire comme une humiliation et une menace.

Les troupes israéliennes ont régulièrement opéré à travers la Cisjordanie depuis qu’Israël a capturé le territoire en 1967.

Israël dit qu’il démantèle les réseaux militants qui menacent ses citoyens et qu’il fait tout son possible pour éviter de nuire aux civils. Les Palestiniens disent que les raids visent à maintenir le régime militaire israélien de 55 ans sur les territoires qu’ils veulent pour un futur État – un rêve qui semble aussi lointain que jamais, sans négociations de paix sérieuses tenues depuis plus d’une décennie.

Israël a intensifié ses opérations au printemps dernier après qu’une série d’attaques meurtrières de Palestiniens contre des Israéliens ont tué 17 personnes, certaines menées par des militants de Cisjordanie. Il n’y a pas eu d’attaques meurtrières depuis le mois de mai, mais les opérations militaires sans relâche se sont poursuivies.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 85 Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée et annexée à Jérusalem-Est depuis le début de l’année.

À quatre mois de la fin de l’année, c’est déjà le nombre le plus élevé depuis 2016, la fin d’une précédente vague de violence, lorsque 91 Palestiniens ont été tués, selon les données annuelles compilées par le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem.

Le décompte du ministère comprend des assaillants et des militants connus, mais aussi la journaliste chevronnée d’Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, et un homme de 58 ans qui a reçu une balle dans la tête devant une boulangerie au début du mois. L’armée israélienne affirme que les deux hommes pourraient avoir été touchés par des tirs palestiniens, mais n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Les morts comprennent 17 adolescents de moins de 18 ans, ainsi que six femmes, selon le ministère. Israël affirme que les adolescents et les femmes sont souvent impliqués dans la violence, tandis que les critiques accusent l’armée d’utiliser une force excessive dans de nombreux cas.

Israël détient également plus de 600 Palestiniens sans inculpation ni procès dans ce qu’on appelle la détention administrative – le plus élevé en six ans.

Amir Avivi, un général israélien à la retraite qui dirige maintenant le Forum de défense et de sécurité d’Israël, a déclaré que le rythme accéléré des opérations est le résultat de la récente vague d’attaques et du refus de l’Autorité palestinienne de réprimer les militants dans les zones qu’elle administre.

L’Autorité palestinienne est embourbée dans une crise de légitimité découlant en grande partie de sa coopération avec Israël sur les questions de sécurité. Les responsables palestiniens disent qu’ils n’aideront pas à contrôler l’occupation, surtout s’il n’y a aucun espoir que cela conduira à l’indépendance.

Les groupes de défense des droits affirment que si certaines missions israéliennes visent à combattre des menaces spécifiques, d’autres sont conçues comme une démonstration de force ou pour protéger la population croissante de colons juifs.

Ori Givati ​​est à la tête de Breaking the Silence, un groupe israélien opposé à l’occupation qui recueille des témoignages d’anciens soldats israéliens. Certains soldats se souviennent d’avoir procédé à des arrestations simulées, au cours desquelles des soldats entièrement armés ont fait une descente dans une maison au milieu de la nuit – à des fins d’entraînement.

Encore plus courantes, selon Givati, sont les opérations dites de “stimulation et réponse”, auxquelles il dit avoir participé lui-même lorsqu’il servait en Cisjordanie. Dans ceux-ci, les troupes israéliennes traversent les zones palestiniennes, parfois avec des lumières et des haut-parleurs allumés, dans l’espoir d’attirer des lanceurs de pierres ou des hommes armés dans les rues afin qu’ils puissent les arrêter ou les affronter.

« Nous occupons les Palestiniens en créant de plus en plus de frictions, en faisant sentir notre présence », a déclaré Givati. “Nous envahissons leurs villes, leurs villes, leurs maisons.”

Dans un communiqué, l’armée a nié ces allégations, affirmant qu’elle agit « uniquement contre les menaces et les terroristes qui constituent une menace pour la sécurité » en Israël et en Cisjordanie.

Israël dit qu’il enquête sur tous les cas dans lesquels les troupes israéliennes sont soupçonnées d’avoir tué des civils, mais les groupes de défense des droits affirment que la plupart de ces enquêtes sont discrètement closes, les soldats faisant rarement face à de graves répercussions.

Il y a eu deux exceptions notables cette année.

Le meurtre d’Abou Akleh, une correspondante à l’antenne chevronnée, a suscité de nombreuses enquêtes indépendantes qui ont conclu qu’elle avait probablement été tuée par des tirs israéliens. Israël nie l’avoir ciblée et dit qu’il enquête toujours.

Il y a eu aussi la mort en janvier d’Omar Assad, un homme de 78 ans qui est mort peu de temps après que des soldats israéliens l’ont ligoté et lui ont bandé les yeux et l’ont laissé dans le froid. Dans ce cas, les officiers supérieurs ont été réprimandés et dépouillés de leurs rôles de leadership.

Tous deux étaient citoyens américains et les États-Unis ont soulevé les deux cas avec Israël. La semaine dernière, Israël a renvoyé quatre soldats après qu’ils aient été filmés en train de battre et de donner des coups de pied à deux Palestiniens détenus.

Il n’y a pas eu un tel tumulte à propos de Salah Sawafta, qui a été abattu devant la boulangerie alors qu’il revenait de la prière de l’aube dans la ville cisjordanienne de Tubas au début du mois. Les troupes israéliennes, qui étaient allées arrêter des militants présumés, ont été engagées dans une fusillade avec des hommes armés palestiniens.

Sa famille pense qu’il a été tué par un tireur d’élite israélien dans un immeuble de l’autre côté de la rue. Zakreya Abu Dollah, le propriétaire de la boulangerie qui a été témoin de la fusillade, a déclaré avoir vu des soldats israéliens se déployer dans la rue mais aucun tireur palestinien ou lanceur de pierres dans les environs immédiats.

L’armée dit qu’elle enquête et que Sawafta pourrait avoir été touchée par une balle perdue tirée par des militants palestiniens.

Jehad Sawafta a déclaré que son défunt frère, qui gagnait sa vie en vendant des aliments pour animaux, n’avait aucun lien avec une faction politique ou un groupe militant.

Salah avait un fils et quatre filles, dont l’une était fiancée vendredi dernier. Le père de la mariée a été tué une semaine avant le mariage.

“Sa deuxième fille était censée se marier le 26 août, mais tout a ensuite basculé”, a déclaré Jehad. “Ces filles adoraient leur père parce qu’il leur offrait une vie bonne et digne.”