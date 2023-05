Le bilan officiel du cyclone au Myanmar s’élève à au moins 54 morts

Au moins 54 personnes auraient été tuées par le cyclone Mocha qui a frappé la région nord-ouest du Myanmar la semaine dernière.

Les habitants, qui attendaient toujours l’arrivée de l’aide, ont déclaré que le nombre de morts s’élevait probablement à des centaines.

Près de 400 Rohingyas marginalisés à Rakhine seraient morts, leurs camps de déplacés étant inaccessibles en raison des dégâts causés par la tempête.

Au moins 54 personnes ont été tuées et plus de 185 000 bâtiments endommagés par le cyclone Mocha qui a balayé le nord-ouest du pays le week-end dernier, selon la télévision d’Etat MRTV.

Mais les problèmes de communication dans les zones touchées, où les infrastructures étaient déjà médiocres, et le contrôle strict du gouvernement militaire sur l’information signifient que l’étendue réelle des pertes et des destructions reste incertaine.

Les habitants de la région ont déclaré à Al Jazeera que « des centaines » de personnes sont probablement mortes, que les dégâts étaient importants et étendus et qu’ils attendaient toujours l’arrivée de l’aide.

Le puissant cyclone a rugi depuis la baie du Bengale dimanche, apportant des vents jusqu’à 250 kilomètres à l’heure (155 mph) et des pluies torrentielles sur le tronçon côtier de Sittwe dans l’État de Rakhine au Myanmar à Cox’s Bazar dans le sud du Bangladesh. Il s’est affaibli en une dépression tropicale lundi alors qu’il se déplaçait vers l’intérieur des terres.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) a déclaré que la destruction de maisons et d’infrastructures était généralisée à Rakhine.

Ça disait:

Les besoins urgents comprennent un abri, de l’eau potable, une aide alimentaire et des services de santé.

« Il y a des inquiétudes croissantes dans les zones inondées concernant la propagation des maladies d’origine hydrique et le mouvement des mines terrestres », un héritage du conflit civil qui dure au Myanmar depuis des décennies.

« L’impact du cyclone a également été fortement ressenti dans le nord-ouest du pays, où des maisons ont été soufflées ou emportées. Des vents violents et des pluies ont également endommagé des camps de personnes déplacées dans l’État de Kachin », a déclaré l’UNOCHA.

Un quatrième navire de la marine indienne transportant du matériel de secours était attendu vendredi à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, a déclaré le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar dans un tweet. Yangon se trouve au sud de la zone touchée par le cyclone.

LIRE | Le changement climatique rend les cyclones plus intenses et destructeurs selon des scientifiques

« Les navires transportent des vivres d’urgence, des tentes, des médicaments essentiels, des pompes à eau, des générateurs portables, des vêtements, des articles sanitaires et d’hygiène », a ajouté Jaishankar.

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi qu’il fournirait 2 millions de livres sterling d’aide humanitaire à environ 175 000 personnes sans abri ni accès à de l’eau potable.

« En nous associant à des organisations déjà sur le terrain dans le nord-ouest du Myanmar, nous serons en mesure de fournir rapidement l’aide vitale dont les survivants ont besoin », a déclaré mercredi le ministre du Développement international, Andrew Mitchell, dans un communiqué.

Les camps de réfugiés au Bangladesh, où au moins 740 000 membres de la minorité rohingya, majoritairement musulmane, ont fui en 2017 pour échapper à une répression militaire brutale, ont échappé au pire de la tempête grâce en partie à une évacuation bien organisée.

Les logements ont été gravement endommagés, mais aucun décès n’a été signalé.

De nombreux Rohingyas restés à Rakhine ont eu moins de chance. Forcés dans des camps de déplacés surpeuplés et de faible altitude à la périphérie de Sittwe, leurs maisons en bambou n’étaient pas à la hauteur des vents violents du cyclone Mocha.

A LIRE AUSSI | Le cyclone Mocha inonde la ville portuaire du Myanmar alors que des vents violents détruisent des bâtiments

On craint qu’il n’y ait de nombreux morts parmi les Rohingyas, mais une confirmation indépendante est difficile en raison des dégâts causés par la tempête et des restrictions gouvernementales de longue date sur l’accès à Rakhine.

« Des ponts se sont effondrés à l’ouest du centre-ville de Sittwe après #CycloneMocha, ne laissant qu’une seule voie d’accès aux camps de la région », a déclaré Ben Small, qui travaille pour le PNUD au Myanmar, sur Twitter. « Cela entrave davantage l’accès humanitaire. Ils ont un besoin urgent de réparations. »

L’Organisation britannique des Rohingyas birmans (BROUK) a déclaré mercredi qu’au moins 400 Rohingyas dans les camps avaient été tués. Environ 130 000 Rohingyas vivent dans les camps avec de sévères restrictions de mouvement.

Tun Khin, président de BROUK, a déclaré dans le communiqué :

Aucune aide humanitaire n’est parvenue aux Rohingyas touchés. L’armée birmane ne les aide pas. La communauté internationale doit agir de toute urgence pour apporter une aide médicale et humanitaire aux survivants, sinon beaucoup d’autres mourront.

Le porte-parole et procureur général de l’État de Rakhine, Hla Thein, a démenti avec réserve les informations selon lesquelles des centaines de personnes étaient mortes, affirmant que seuls 46 décès dans l’État avaient été confirmés jusqu’à présent, parmi d’autres groupes ethniques ainsi que les Rohingyas. Il a déclaré que la confirmation de nouveaux décès nécessiterait des enquêtes, y compris des inspections des lieux de sépulture.

Hla Thein a déclaré que les autorités avaient averti les habitants des camps de se déplacer vers des endroits plus sûrs quelques jours avant le passage du cyclone, mais certains sont restés jusqu’à ce que l’eau de mer se déverse, semant la destruction. Il a déclaré que le gouvernement essayait d’envoyer des secours dans les zones touchées et qu’il n’y avait aucune restriction sur les organisations de secours dans l’envoi d’aide, une affirmation qui n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat.

A LIRE AUSSI | « Parlez d’une seule voix forte et unie » – Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte la toute première résolution sur le Myanmar

Un chef d’un groupe caritatif local aidant à collecter des données sur les victimes à l’intérieur des camps de Rohingyas et des villages voisins a déclaré jeudi que les corps d’au moins 116 personnes de 15 camps et villages, dont 32 enfants et 46 femmes, avaient reçu des rites funéraires.

Il a demandé que ni lui ni son organisation ne soient identifiés en raison d’éventuelles sanctions de la part des autorités.

Le travailleur caritatif a déclaré que les rapports faisant état d’un nombre de morts plus élevé pourraient avoir résulté de malentendus dus à des pannes de communication qui ont également empêché les autorités d’obtenir un décompte précis.