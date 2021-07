Le bilan mondial des morts de Covid dépasse les 4 millions, selon les données de Hopkins

Le bilan mondial des morts de Covid-19 a dépassé les 4 millions mercredi soir alors que les infections dans le monde ont dépassé 185 millions, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Ces derniers mois, de nombreux pays ont lutté contre une augmentation des infections à Covid en raison de la propagation d’une variante delta plus transmissible, qui est apparue pour la première fois en Inde. Cela fait plus d’un an que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie mondiale.

L’OMS a déclaré que le delta était la variante « la plus rapide et la plus en forme » à ce jour, et les experts de la santé ont averti que cela pourrait saper les efforts pour contenir la pandémie alors même que des campagnes de vaccination sont en cours.

« Quand c’est plus transmissible, vous avez plus de cas. Quand vous avez plus de cas, vous avez une maladie plus grave », a déclaré Dale Fisher, professeur de maladies infectieuses à la Yong Loo Lin School of Medicine de l’Université nationale de Singapour.

Fisher a déclaré à « Squawk Box Asia » de CNBC qu’une transmission plus élevée de Covid pourrait conduire à « plus d’opportunités pour de nouvelles variantes » qui pourraient être plus transmissibles que le delta.

La vaccination contre Covid-19 a commencé dans de nombreux pays, avec plus de 3,3 milliards de doses administrées dans le monde, ont montré les données de Hopkins.

Mais les pays à revenu élevé, qui ont assuré la plupart des premiers approvisionnements en vaccins, sont loin devant la plupart des pays à revenu intermédiaire et faible pour vacciner leur population.