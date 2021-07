Le bilan mondial des morts de Covid atteint le sombre jalon de 4 millions de morts, selon l’OMS

« Nous venons de franchir le cap tragique des quatre millions de décès enregistrés par Covid-19, ce qui sous-estime probablement le bilan global », Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.

Le laps de temps entre chaque million de décès a diminué. Le premier million de décès se sont produits en septembre 2020, neuf mois après le déclenchement de la pandémie, avec un autre million enregistré au cours des quatre prochains mois, et encore un autre d’ici la fin avril 2021.

Un autre million de décès liés à Covid ont été enregistrés au cours des trois mois suivants, selon les dernières données de l’OMS.

Ghebreyesus a de nouveau sonné l’alarme sur la disparité du vaccin Covid entre les nations les plus riches et les plus pauvres, appelant à une plus grande collaboration entre les pays pour lutter contre la pandémie « d’un point de vue moral, épidémiologique ou économique ».

Ses remarques interviennent alors qu’une poignée de gouvernements européens ont soit assoupli leurs restrictions, comme la France, soit complètement abandonné les mesures nationales, comme l’Islande, ou ont l’intention de le faire dans un avenir proche, comme le Royaume-Uni.

Cependant, de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud ont du mal à contenir le virus car il fait des ravages dans leurs systèmes de santé. Plus de 30 personnes sont mortes en Indonésie à la suite d’une pénurie d’oxygène dans un hôpital de la ville de Yogyakarta samedi.

L’OMS n’est pas le seul organisme médical à exprimer sa conviction que le nombre réel de morts de Covid pourrait en fait être beaucoup plus élevé que ce qui est officiellement rapporté. Une étude de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington publiée dans le British Medical Journal en mai a affirmé que le bilan alors signalé de 3,27 millions était trop faible. Au lieu de cela, les décès mondiaux de Covid ont été estimés à un peu moins de sept millions – le double du nombre officiel.

Afin d’atteindre son estimation, l’IHME a calculé les décès de Covid en comparant les taux de mortalité excédentaires moyens tout au long de la pandémie, puis en contrastant ces chiffres avec chaque saison des années précédentes. L’étude a révélé que les principaux pays estimés à avoir un nombre de morts plus élevé que celui officiellement enregistré sont l’Inde, l’Égypte et le Mexique.

Sous les chiffres officiels, les États-Unis ont enregistré les chiffres de mortalité les plus élevés de la pandémie avec plus de 600 000 décès, selon les données de l’OMS. Le Brésil suit avec plus de 525 000 décès et l’Inde troisième avec plus de 403 000.

