Le bilan mondial des décès dus à la pandémie de Covid pourrait atteindre 8 MILLIONS

La pandémie mondiale de Covid Le nombre de morts pourrait être jusqu’à trois fois plus élevé que les chiffres officiels.

L’Organisation mondiale de la santé estime que près de huit millions de personnes sont peut-être mortes des suites du virus tueur.

🔵 Lisez notre blog coronaviruslive pour les dernières mises à jour

Le nombre de morts de Covid pourrait atteindre huit millions selon l’OMS Crédits: Getty

Plus de trois fois le montant des chiffres officiels peut être mort du virus tueur Crédit: AFP

Les statistiques montrent que le 20 mai de cette année, environ 3,4 millions de personnes étaient décédées dans le monde.

Cependant, en présentant aujourd’hui son rapport annuel sur les statistiques sanitaires mondiales, l’OMS a révélé que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé.

L’agence des Nations Unies a déclaré: «Nous sommes probablement confrontés à un sous-dénombrement important du nombre total de décès attribués directement et indirectement au COVID-19.

Avec le virus qui sévit maintenant en Asie et en Amérique latine, le Sous-Directeur général de l’OMS dans sa division des données et de l’analyse, Samira Asma pense que le nombre de morts «serait vraiment deux à trois fois plus élevé».

Lors d’un point de presse virtuel, elle a déclaré: «Je pense donc qu’environ 6 à 8 millions de décès pourraient être une estimation sur une note de mise en garde.»

Elle a ajouté que l’OMS travaillait avec les pays «pour comprendre le véritable bilan humain de la pandémie afin que nous puissions être mieux préparés à la prochaine urgence».

Plus de 37,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin au Royaume-Uni Crédit: Reuters

L’organisation a déclaré que la confusion est causée par le manque de systèmes fiables de nombreux pays pour enregistrer les décès.

L’analyste des données de l’OMS, William Msemburi, a déclaré: «Il y a des décès qui peuvent être attribués aux conditions difficiles dans lesquelles de nombreuses personnes dans le monde vivent à cause de la pandémie.»

Et Covid cause des décès par d’autres moyens – comme l’a déclaré l’OMS, le nombre de verrouillages montre des taux de suicide croissants à travers le monde.

Et même dans les endroits dotés de systèmes de rapports relativement fiables, des sous-dénombrements étaient très probables.

L’organisation estime qu’il aurait pu y avoir entre 1,1 et 1,2 million de décès supplémentaires en Europe en 2020, soit le double du nombre de décès signalés.

En Amérique, le nombre était de 1,3 à 1,5 million, soit 60% de plus que les 900000 signalés

Msemburi a déclaré: «Le défi est que le COVID-19 signalé [death toll figures] est une sous-estimation de ce plein impact.

Au Royaume-Uni, le blitz de vaccination britannique a contribué à réduire les décès hebdomadaires de Covid à leur plus bas niveau en 14 mois.

La dernière fois que les décès dus à une pandémie ont été aussi bas, c’était au début de mars 2020, avant l’imposition du premier verrouillage.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré au Sun que la baisse des décès est en grande partie due au programme de vaccination.

Il a déclaré: «Vous pouvez blâmer la baisse des décès sur le vaccin. C’est la principale chose qui a stoppé ces taux de mortalité et c’est vraiment satisfaisant.

«Les décès sont désormais beaucoup plus faibles que les hospitalisations. Ils sont d’environ 10 p. 100, alors qu’en janvier ils étaient plus du quart. Voilà donc l’impact du vaccin ».

Plus de 37,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose – 71% de tous les adultes.

Et un million de Britanniques au début de la trentaine seront invités pour les jabs de Covid à partir d’aujourd’hui.

Les personnes âgées de 32 et 33 ans seront éligibles pour leur premier vaccin, et le blitz de vaccination devrait s’étendre aux plus jeunes la semaine prochaine.