LE bilan mondial des décès dus à Covid-19 a dépassé les trois millions alors que les cas continuent de grimper dans les pays du monde entier.

Elle intervient au milieu des revers répétés de la campagne mondiale de vaccination et d’une crise qui s’aggrave dans des pays comme le Brésil, l’Inde et la France.

Reuters

Le nombre de vies perdues, tel que compilé par l’Université Johns Hopkins, est à peu près égal à la population de Kiev, en Ukraine; Caracas, Venezuela; ou métropolitaine de Lisbonne, Portugal.

Il est plus grand que Chicago (2,7 millions) et équivalent à Philadelphie et Dallas réunis.

Et on pense que le nombre réel est considérablement plus élevé en raison de la possible dissimulation du gouvernement et des nombreux cas négligés aux premiers stades de l’épidémie qui a commencé à Wuhan, en Chine, à la fin de 2019.

Lorsque le monde a franchi en janvier le sombre seuil de deux millions de décès, les campagnes de vaccination venaient de démarrer en Europe et aux États-Unis.

Aujourd’hui, ils sont en cours dans plus de 190 pays, même si les progrès pour maîtriser le virus varient considérablement.