Par Shaina Ahluwalia et Kavya B

15 janvier (Reuters) – Le nombre de décès de coronavirus dans le monde a dépassé les 2 millions vendredi, selon un décompte de Reuters, alors que les pays du monde entier tentent de se procurer plusieurs vaccins et de détecter de nouvelles variantes de COVID-19.

Il a fallu neuf mois au monde pour enregistrer le premier million de décès dus au nouveau coronavirus mais seulement trois mois pour passer de 1 million à 2 millions de décès, illustrant une accélération du taux de décès. (Graphique: https://tmsnrt.rs/34pvUyi)

Jusqu’à présent, en 2021, les décès ont été en moyenne de plus de 11900 par jour, soit une vie perdue toutes les huit secondes, selon un décompte de Reuters.

« Notre monde a atteint un jalon déchirant », a déclaré le chef des Nations Unies Antonio Guterres dans une déclaration vidéo.

«Derrière ce nombre effarant, il y a des noms et des visages: le sourire n’est plus qu’un souvenir, le siège à jamais vide à la table du dîner, la salle qui résonne avec le silence d’un être cher», a-t-il déclaré, appelant à plus de coordination mondiale et de financement l’effort de vaccination.

D’ici le 1er avril, le nombre de morts dans le monde pourrait approcher 2,9 millions, selon une prévision de l’Institute for Health Metrics and Evaluation. (https://bit.ly/3bHmcf0)

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le virus se propage en raison de variantes plus infectieuses, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que le pire pourrait être à venir.

« Nous entrons dans une deuxième année. Cela pourrait même être plus difficile compte tenu de la dynamique de transmission et de certains des problèmes que nous constatons », a déclaré Mike Ryan, le plus haut responsable des urgences de l’OMS, lors d’un événement mercredi.

Les États-Unis ont le plus grand nombre total de décès avec plus de 386 000 et représentent un décès sur quatre signalé dans le monde chaque jour. Les autres pays les plus touchés sont le Brésil, l’Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Ensemble, les cinq pays contribuent à près de 50% de tous les décès dus au COVID-19 dans le monde mais ne représentent que 27% de la population mondiale. (Graphique: https://tmsnrt.rs/3qmr8d9)

L’Europe, la région la plus touchée au monde, a signalé jusqu’à présent plus de 615000 décès et représente près de 31% de tous les décès liés au COVID dans le monde.

En Inde, qui a récemment dépassé 151 000 décès, les vaccinations devraient commencer samedi dans un effort qui, espèrent les autorités, verra 300 millions de personnes à haut risque vaccinées au cours des six à huit prochains mois.

(Reportintg par Shaina Ahluwalia et Kavya B à Bengalaru; Reportage supplémentaire par Chaithra J à Bengaluru; Édité par Lisa Shumaker, Frances Kerry et Jonathan Oatis)