LE bilan mondial des décès de coronavirus a dépassé DEUX MILLIONS après le début de l’épidémie mortelle il y a un peu plus d’un an.

Le décompte, par l’Université Johns Hopkins, a franchi le seuil tragique vendredi – montrant un nouveau chiffre de 2 000 905.

Le nombre de morts est à peu près égal à la population de Bruxelles, La Mecque, Minsk ou Vienne.

Le Dr Ashish Jha, expert en pandémie et doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré: « Il y a eu une quantité terrible de morts. »

Israel Gomez, un ambulancier paramédical de Mexico qui a passé des mois à faire la navette en ambulance avec des patients atteints de coronavirus à la recherche désespérée de lits d’hôpital vacants, a déclaré: « Nous n’avons pas compris que ce n’est pas un jeu, que cela existe vraiment. »

Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès liés à Covid dans le monde avec plus de 389 000, avec plus de 23 millions de cas.

Et le Brésil est deuxième sur la liste, avec plus de 207 000 morts.

L’Inde et le Mexique viennent ensuite, avec environ 152 000 et 137 000 respectivement.

Le Royaume-Uni a enregistré le cinquième nombre de morts le plus élevé – et le plus élevé d’Europe.

L’Italie suit de près avec environ 80 000 personnes.

Le premier grand jalon – un million de morts – a été enregistré le 29 septembre de l’année dernière.

Et il a fallu 108 jours pour doubler ce chiffre et atteindre deux millions.

L’annonce stupéfiante intervient alors que les décès quotidiens de Covid en Grande-Bretagne ont dépassé 1000 pour le quatrième jour consécutif alors que les infections ont augmenté de 55 761.

Le nombre total de personnes qui ont perdu la vie à cause du virus en Grande-Bretagne est maintenant de 87 295 après que 1 280 décès aient été signalés aujourd’hui.

L’augmentation du nombre de décès aujourd’hui est légèrement inférieure à celle de vendredi dernier, lorsque 1325 décès ont été signalés.

Mais cela suit une tendance à un nombre élevé toute la semaine, les quatre derniers jours ayant vu chacun plus de 1000 personnes mourir du virus en Grande-Bretagne.

