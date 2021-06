Le bilan humain du fait d’être témoin

Cet article fait partie du Sur la newsletter Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Les vidéos de spectateurs sur smartphone, comme celle que Darnella Frazier a prise il y a un an du meurtre de George Floyd, ont fourni une documentation puissante sur des actes de racisme ou de brutalité policière. Les téléphones et les réseaux sociaux ont également permis aux gens de raconter leurs propres histoires et ont contribué à attirer davantage l’attention sur les mauvais traitements infligés aux Noirs américains. Mais Allissa V. Richardson, professeur de journalisme et de communication à l’Université de Californie du Sud, dit que c’est déjà suffisant. Des vidéos comme celles de la mort de Floyd et Eric Garner en 2014 sont des documents juridiques et historiques importants, a déclaré le Dr Richardson, mais ces vidéos peuvent réexposer à plusieurs reprises les victimes de crimes, les membres de leur famille et les témoins à leurs pires moments. Et ils peuvent donner l’impression que les Noirs américains doivent fournir des preuves de violence raciste pour être crus. «Nous, le public, n’avons plus besoin de ces vidéos», a déclaré le Dr Richardson. «Ils appartiennent au royaume des familles et des jurys.»

La technologie met entre les mains des gens les outils pour témoigner, responsabiliser les puissants et mieux comprendre notre monde. Le Dr Richardson nous demande de trouver un équilibre entre ces avantages et les coûts de ce qui arrive aux personnes impliquées après la fin des enregistrements. Lui parler a élargi ma réflexion et j’espère que ses commentaires feront de même pour vous. Dr Richardson, qui a écrit le livre «Rendre témoin en noir», replacer les vidéos des spectateurs de l’époque actuelle sur la violence policière dans un contexte historique. Elle a déclaré qu’il y avait une longue expérience des Noirs américains qui forcent la sensibilisation à la violence raciste, y compris les récits d’Ida B. Wells sur les lynchages, l’insistance de Mamie Till Mobley à montrer au public le corps mutilé de son fils et les passages à tabac des défenseurs des droits civils à Selma, en Ala., en 1965. Dans le passé, cependant, le Dr Richardson a déclaré que les Noirs américains étaient parfois en mesure de choisir eux-mêmes si et comment raconter leur histoire publiquement. Ce contrôle est désormais plus insaisissable. Philonise Floyd, un frère de George Floyd, a écrit sur la façon dont il a vu son frère mourir mille fois l’année dernière. Frazier et Ramsey Orta, qui a enregistré une vidéo de la mort de Garner, a parlé du bilan que l’expérience a eu sur eux. Et le Dr Richardson a déclaré que les photos ou vidéos d’attaques violentes contre des Américains principalement blancs, y compris la fusillade de masse de 2017 à Las Vegas, ne sont généralement pas rejouées sur des boucles sans fin. Elle a également déclaré que les vidéos de violence policière contre les Noirs américains créent une boucle de rétroaction cruelle dans laquelle les futures victimes sont censées fournir une documentation visuelle de la violence à leur encontre. « Combien de fois les gens ont-ils besoin de voir la même chose répétée? » Dit le Dr Richardson. Nous ne pouvons ignorer les avantages de la technologie qui permet aux gens de montrer leur point de vue sur le monde. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les conséquences involontaires lorsque la vie – en particulier nos moments les plus sombres – est si publique.

Jeffrey Middleton, un juge du Michigan, récemment attiré l’attention pour se plaindre personne n’a demandé aux accusés ou aux victimes de crimes s’ils voulaient participer à des procédures judiciaires diffusées publiquement sur le Web. «Certains d’entre eux sont devenus embarrassants, peut-être humiliant», Juge Middleton mentionné le mois dernier. J’ai demandé au Dr Richardson ce que nous devrions faire pour atténuer les dommages causés par les vidéos violentes. Elle a écrit que les organes de presse ne devraient pas montrer de vidéos de la mort de personnes sans l’autorisation des familles et qu’ils devraient être plus judicieux quant à la fréquence à laquelle des images de violence raciste sont diffusées. Quant au grand public, elle a suggéré de reconsidérer le visionnage ou le partage de vidéos de violence contre les Noirs américains. Il pourrait être plus productif de prendre des mesures comme faire pression pour des lois de réforme de la police ou soutenir les candidats politiques dont vous êtes d’accord avec les politiques. «Nous devrions célébrer les personnes qui ont le courage et la présence d’esprit nécessaires pour les enregistrer», m’a dit le Dr Richardson à propos des vidéos de spectateurs. «Nous devrions remettre en question le système qui les oblige à les enregistrer en premier lieu.»

Avant de partir… La fracture numérique rurale-urbaine: Les politiciens se concentrent beaucoup sur l’amélioration de l’accès à Internet dans les zones rurales non connectées. Mais mon collègue Eduardo Porter écrit qu’avec des fonds publics limités, rendre le service Internet plus abordable et plus pertinent dans les zones urbaines fortement câblées pourrait en rapporter plus pour son argent.

Pourquoi ne pouvons-nous pas dépasser nos longues histoires numériques? Les évangélistes d’Internet ont prédit que le fait d’être constamment en ligne rendrait les gens plus empathiques et plus indulgents face aux erreurs passées des uns et des autres. Mon collègue Kashmir Hill explore pourquoi le contraire s’est produit.

Câlins à ça Pourquoi l'orignal a-t-il traversé la route? (Vous savez comment cette blague se termine.) Consultez cet excellent article avec des clips vidéo de cerfs, d'un alligator GÉANT et de copains de coyote et de blaireau utilisant des tunnels et des passages supérieurs créés pour que les animaux traversent en toute sécurité les routes principales.