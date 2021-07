Le bilan final de l’effondrement du complexe d’appartements en Floride en juin à 98 après la récupération du dernier corps – RT USA News

Les restes de la dernière personne portée disparue après l’effondrement meurtrier d’un complexe d’appartements en Floride le mois dernier ont été retrouvés, portant le nombre final de morts à 98.

« La dernière personne disparue restante a maintenant été retrouvée et identifiée et la famille a été informée » La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré lors d’une conférence de presse, décrivant les efforts de recherche et de sauvetage comme « la plus grande intervention d’urgence sans ouragan » de l’histoire de la Floride.













Cava a déclaré que bien que le nombre de morts soit désormais définitif, les travaux pour nettoyer les décombres se poursuivront afin de récupérer et de collecter tous les autres restes identifiables.

Le complexe d’appartements en bord de mer Champlain Towers South de 12 étages à Surfside, près de Miami, s’est partiellement effondré aux premières heures du 24 juin, alors que les résidents dormaient. La cause exacte de la tragédie reste incertaine.

Un mois après l’effondrement, NBC 6 South Florida a cité des appels au 911 dans lesquels des résidents se sont plaints d’avoir entendu une forte détonation peu de temps avant que le bâtiment ne s’effondre.

Un rapport d’ingénierie de 2018 a révélé des dommages structurels majeurs causés par une étanchéité défectueuse. Il a été rapporté que la majorité du conseil d’administration de l’immeuble avait démissionné un an plus tard pour protester contre ce qu’ils prétendaient être une réponse lente aux problèmes révélés par l’enquête de 2018.

Le débat sur le coût et l’étendue des travaux aurait traîné pendant trois ans les préparatifs des réparations urgentes.

