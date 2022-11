Le bilan environnemental de la guerre en Ukraine prendra des années à nettoyer

DEMYDIV, Ukraine (AP) – La maison d’Olga Lehan près de la rivière Irpin a été inondée lorsque l’Ukraine a détruit un barrage pour empêcher les forces russes de prendre d’assaut la capitale de Kyiv quelques jours seulement après le début de la guerre. Des semaines plus tard, l’eau de son robinet est devenue brune à cause de la pollution.

“Ce n’était pas potable”, a-t-elle déclaré à propos de l’eau du robinet dans son village de Demydiv, à environ 40 kilomètres (24 miles) au nord de Kyiv, sur l’affluent du Dniepr.

Visiblement bouleversée alors qu’elle traversait sa maison, la femme de 71 ans a pointé du doigt l’endroit où les hautes eaux de mars avaient moisi sa cuisine, s’étaient infiltrées dans son puits et avaient ruiné son jardin.

Les dommages environnementaux causés par la guerre de 8 mois avec la Russie s’accumulent dans une plus grande partie du pays, les experts avertissant des conséquences à long terme. Les attaques de Moscou contre les dépôts de carburant ont libéré des toxines dans l’air et les eaux souterraines, menaçant la biodiversité, la stabilité climatique et la santé de la population.

À cause de la guerre, plus de 6 millions d’Ukrainiens ont un accès limité ou inexistant à l’eau potable, et plus de 280 000 hectares (près de 692 000 acres) de forêts ont été détruits ou abattus, selon le Fonds mondial pour la nature. Il a causé plus de 37 milliards de dollars de dommages environnementaux, selon la Chambre des comptes, un groupe non gouvernemental du pays.

« Cette pollution causée par la guerre ne va pas disparaître. Il devra être résolu par nos descendants, pour planter des forêts ou pour nettoyer les rivières polluées », a déclaré Dmytro Averin, un expert environnemental de Zoi Environment Network, une organisation à but non lucratif basée en Suisse.

Alors que les zones les plus durement touchées se trouvent dans les régions orientales plus industrielles de Donetsk et Louhansk, où les combats entre les troupes gouvernementales et les séparatistes pro-russes se poursuivent depuis 2014, a-t-il déclaré, les dégâts se sont propagés ailleurs.

“En plus des pertes au combat, la guerre est aussi un enfer pour la santé des gens, physiquement et mentalement”, a déclaré Rick Steiner, un scientifique américain de l’environnement qui a conseillé le gouvernement libanais sur les problèmes environnementaux résultant d’une guerre d’un mois en 2006 entre ce pays et Israël.

L’impact sur la santé de l’eau contaminée et de l’exposition aux toxines déchaînées par les conflits “peut prendre des années à se manifester”, a-t-il déclaré.

Après l’inondation à Demydiv, les habitants ont déclaré que leur eau du robinet était devenue trouble, avait un drôle de goût et laissait un film sur les casseroles et les poêles après la cuisson. Le village était sous le contrôle de Moscou jusqu’en avril, lorsque les troupes russes se sont retirées après avoir échoué à prendre la capitale.

Les autorités ukrainiennes ont alors commencé à apporter de l’eau douce, mais les expéditions se sont arrêtées en octobre lorsque le camion-citerne est tombé en panne, obligeant les habitants à boire à nouveau l’eau sale, ont-ils déclaré.

« Nous n’avons pas d’autre option. Nous n’avons pas d’argent pour acheter des bouteilles », a déclaré Iryna Stetcenko à l’Associated Press. Sa famille souffre de diarrhée et elle s’inquiète pour la santé de ses deux adolescents, a-t-elle déclaré.

En mai, le gouvernement a prélevé des échantillons d’eau, mais les résultats n’ont pas été publiés, a déclaré Vyacheslav Muga, l’ancien chef par intérim du service des eaux du gouvernement local. L’agence de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs de Kyiv n’a pas encore répondu à une demande d’AP pour les résultats.

Cependant, des rapports d’autres groupes environnementaux ont montré les effets de la guerre.

Ces dernières semaines, la Russie a ciblé des infrastructures clés comme les centrales électriques et les aqueducs. Mais même en juillet, l’autorité environnementale de l’ONU mettait déjà en garde contre des dommages importants aux infrastructures hydrauliques, notamment les stations de pompage, les stations d’épuration et les installations d’égouts.

Un article qui sera bientôt publié par l’Observatoire des conflits et de l’environnement, une organisation caritative britannique, et le Zoi Environment Network, a trouvé des preuves de pollution dans un étang après qu’un missile russe a frappé un dépôt de carburant dans la ville de Kalynivka, à environ 30 kilomètres. (environ 18 miles) au sud-ouest de Kyiv.

L’étang, utilisé à des fins récréatives ainsi qu’une ferme piscicole, montrait une forte concentration de mazout et de poissons morts à la surface – apparemment du pétrole qui s’était infiltré dans l’eau. Une copie du rapport a été vue par l’AP.

Le dioxyde d’azote, qui est libéré par la combustion de combustibles fossiles, a augmenté dans les zones à l’ouest et au sud-ouest de Kyiv, selon un rapport d’avril de REACH, une initiative de recherche humanitaire qui suit les informations dans les zones touchées par les crises, les catastrophes et les déplacements. L’exposition directe peut provoquer des irritations cutanées et des brûlures, tandis qu’une exposition chronique peut provoquer des maladies respiratoires et endommager la végétation, selon le rapport.

Le secteur agricole de l’Ukraine, un élément clé de son économie, a également été touché. Les incendies ont endommagé les cultures et le bétail, brûlé des milliers d’hectares de forêt et empêché les agriculteurs de terminer la récolte, a déclaré Serhiy Zibtsev, professeur de foresterie à l’Université nationale ukrainienne des sciences de la vie et de l’environnement.

“Les incendies sont si massifs”, a-t-il dit, ajoutant que les agriculteurs “ont perdu tout ce qu’ils récoltaient pour l’hiver”.

Le gouvernement de Kyiv apporte son aide quand il le peut.

À Demydiv et dans les villages environnants, les victimes des inondations ont reçu l’équivalent de 540 dollars chacune, a déclaré Liliia Kalashnikovel, directrice adjointe de la ville voisine de Dymer. Elle a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour prévenir les effets environnementaux à long terme, mais elle n’a pas précisé comment.

Les gouvernements ont l’obligation de minimiser les risques environnementaux pour la population, en particulier pendant la guerre, a déclaré Doug Weir, directeur de la recherche et des politiques pour l’Observatoire des conflits et de l’environnement, une organisation de surveillance basée au Royaume-Uni.

Certains Ukrainiens ont déjà perdu espoir.

“Je me sens déprimée – il y a de l’eau tout autour et sous ma maison”, a déclaré Tatiana Samoilenko, une habitante de Demydiv. “Je ne vois pas beaucoup de changement à l’avenir.”

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Sam Mednick, Associated Press