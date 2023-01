Le bilan émotionnel d’une blessure sportive mettant fin à une carrière ou fatale

“Vous pouvez en quelque sorte voir [in the video clip of the accident] Je suis un peu perdu et je trébuche un peu puis je tombe par terre. La prochaine chose que je sais, je me suis réveillé et je regarde les chevrons, je regarde les numéros de maillot des joueurs retraités et les bannières. Je jette un coup d’œil et je vois qu’il y a des joueurs qui pleurent sur le banc.

De tels cas peuvent être très difficiles à gérer pour les coéquipiers, et beaucoup ne savent pas comment réagir, c’est pourquoi c’était une bonne idée pour la NFL de reporter le match après le coup sûr de Hamlin au premier quart, dit Pronger.

« Certaines personnes ne savent pas vraiment comment comprendre ce qu’elles viennent de voir et ce qui vient de se passer sous leurs yeux », dit-il. “Vous savez, vous voyez des joueurs se casser un bras ou une jambe, ou vous pouvez voir un gars se faire commotionné et assommés, mais il ne fait aucun doute qu’ils vont vivre.