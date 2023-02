Le bilan du tremblement de terre en Turquie et en Syrie s’élève à plus de 22 000 alors que les recherches se poursuivent

Les survivants étaient parmi les rares à pouvoir tenir plus de quatre jours après deux tremblements de terre majeurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie, par des températures glaciales sous les décombres de leurs propres maisons. Les scènes montrant leur exécution dans des brancards, recouverts de couvertures en feuille d’or, ont fourni de rares moments d’optimisme dans cette tragédie en constante expansion.

Quatorze camions d’aide sont entrés vendredi dans le nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie, la plus grande livraison de ce type à traverser l’enclave depuis que les tremblements de terre ont rasé des quartiers entiers des deux côtés de la frontière lundi. Un premier convoi d’aide de l’ONU est entré dans la zone jeudi. Les responsables de l’ONU ont blâmé les routes endommagées, les pénuries de carburant et les problèmes de sécurité pour la réponse différée .

L’ONU « n’a pas [been] fournir quoi que ce soit » pour aider les efforts de sauvetage du groupe, a-t-il déclaré, appelant à une enquête de l’ONU sur les raisons pour lesquelles l’aide internationale était arrivée dans les régions contrôlées par le gouvernement mais pas dans les zones contrôlées par les rebelles. Toute nouvelle l’aide qui arrive n’aura pas d’impact sur les opérations de sauvetage, qui tirent à leur fin, a-t-il dit. Au lieu de cela, l’aide ira à l’enlèvement des décombres et des bâtiments instables.

Des avions transportant de l’aide en provenance de Tunisie et des Émirats arabes unis sont arrivés vendredi à Damas et à Alep, tenues par le gouvernement, pour soutenir les efforts de secours du gouvernement syrien, a rapporté l’agence de presse syrienne contrôlée par l’État. L’avion émirati contenait quelque 95 tonnes de vivres et de secours, tandis que l’avion tunisien qui a atterri à Alep a apporté des médicaments, des couvertures, de la nourriture et des dispositifs médicaux.