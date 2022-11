Le bilan du tremblement de terre en Indonésie atteint 310 morts alors que d’autres corps sont retrouvés

Des corps ont été retrouvés vendredi dans deux zones du district montagneux de Cianjur où des glissements de terrain déclenchés par le séisme de lundi ont apporté des tonnes de boue, de pierres et d’arbres cassés, a déclaré Henri Alfiandi, chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage.

Plus de 1 400 sauveteurs ont fouillé les décombres depuis le séisme de magnitude 5,6, qui a blessé plus de 2 000 personnes.

Il a déclaré que la distribution de nourriture et d’autres aides s’améliorait et touchait plus de personnes dans 110 lieux d’évacuation.