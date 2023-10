Le bilan du tremblement de terre en Afghanistan s’élève à 2 000 morts : responsables talibans | Nouvelles sur les tremblements de terre

Le bilan des puissants tremblements de terre dans l’ouest de l’Afghanistan est estimé à 2 000 personnes, a déclaré un haut dirigeant taliban, ajoutant que ce nombre pourrait encore augmenter dans le cadre de l’un des séismes les plus meurtriers à avoir frappé le pays depuis deux décennies.

Suhail Shaheen, le porte-parole des talibans basé au Qatar, a déclaré à Al Jazeera que de nombreuses personnes étaient portées disparues et que des opérations de secours étaient en cours pour sauver les personnes coincées dans les débris à la suite d’un séisme de magnitude 6,3 dans la province d’Herat.

Shaheen a déclaré qu’il y avait un besoin urgent de tentes, de produits médicaux et de nourriture dans les zones touchées par la catastrophe, tout en appelant les hommes d’affaires locaux et les ONG à se manifester pour aider les personnes dans le besoin.

Plus tôt, Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture, avait déclaré à l’Associated Press que plus de 2 000 personnes avaient été tuées dans le séisme et dans les fortes répliques. Environ six villages ont été détruits et des centaines de civils ont été ensevelis sous les décombres, a-t-il indiqué, appelant à une aide urgente.

L’autorité nationale chargée des catastrophes a déclaré samedi que le séisme avait tué environ 100 personnes.

Plus tard samedi, les Nations Unies ont donné un chiffre préliminaire de 320 morts. Cependant, il a précisé plus tard que ce chiffre était encore en cours de vérification, tandis que le Croissant-Rouge a déclaré que 500 personnes avaient été tuées.

Le séisme de magnitude 6,3 a frappé à 40 km au nord-ouest de la ville d’Herat vers 11h00 samedi (06h30 GMT), selon l’US Geological Survey (USGS). De fortes répliques ont été ressenties dans les provinces voisines de Badghis et de Farah.

Des dégâts généralisés

Dans la ville d’Herat, Abdul Shakor Samadi, un habitant, a déclaré que le séisme avait été suivi d’au moins cinq fortes répliques vers midi.

« Tout le monde est parti de chez lui », a déclaré Samadi. « Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint d’autres tremblements de terre. Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison. J’ai senti le tremblement de terre.

Sa famille a commencé à crier et a couru dehors, craignant de rentrer à l’intérieur.

L’USGS a déclaré que le séisme a été suivi de trois fortes répliques – de magnitude 6,3, 5,9 et 5,5 – ainsi que de chocs plus faibles.

Le porte-parole de l’autorité afghane de gestion des catastrophes, Mohammad Abdullah Jan, a déclaré que le séisme et les répliques avaient endommagé des maisons dans quatre villages du district de Zendeh Jan, dans la province d’Herat. Des maisons ont également été gravement endommagées dans les provinces de Farah et de Badghis.

L’unité de l’Organisation mondiale de la santé en Afghanistan a déclaré avoir envoyé 12 ambulances à Zendeh Jan pour transporter les blessés vers les hôpitaux.

« Alors que les décès et les victimes du séisme continuent d’être signalés, des équipes sont dans les hôpitaux pour aider à soigner les blessés et évaluer les besoins supplémentaires », a déclaré l’agence des Nations Unies sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter. « Des ambulances soutenues par l’OMS transportent les personnes touchées, pour la plupart des femmes et des enfants. »

Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre chargé des affaires économiques nommé par les talibans, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et aux blessés du séisme.

En juin 2022, un puissant tremblement de terre a frappé une région montagneuse et accidentée de l’est de l’Afghanistan, aplatissant les maisons en pierre et en briques crues. Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu l’Afghanistan depuis deux décennies, tuant au moins 1 000 personnes et en blessant environ 1 500.

Ceci est une histoire en développement. Plus de mises à jour à suivre.