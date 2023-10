Le bilan du tremblement de terre en Afghanistan approche les 2 500 morts – médias — RT World News

En raison du manque d’équipement, les habitants et les sauveteurs creusent à mains nues à la recherche de survivants et de corps, rapporte Xinhua.

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé l’Afghanistan samedi s’est alourdi à 2.445 personnes, tandis que plus de 9.200 personnes ont été blessées, a rapporté l’agence de presse Xinhua. Selon le média, 13 villages du district de Zanda Jan à Herat ont été complètement anéantis et de nombreuses victimes restent coincées sous les décombres.

Les autorités nationales et provinciales afghanes ont déployé une douzaine d’équipes de secours pour venir en aide aux victimes, a rapporté le média. Cependant, le manque d’équipement a contraint les habitants et les sauveteurs à creuser à mains nues à la recherche de survivants ou de corps.

Le directeur afghan de Save the Children, Arshad Malik, a qualifié l’ampleur des dégâts d’horrible. « Les chiffres touchés par cette tragédie sont vraiment inquiétants – et ces chiffres vont augmenter car les gens sont toujours coincés dans les décombres de leurs maisons à Herat. » dit Malik, en appelant à un « injection urgente » de fonds de la communauté internationale.















Le Financial Times a rapporté, citant le chef du bureau politique des talibans à Doha, Mohammad Sohail Shaheen, que le gouvernement avait l’intention de rechercher une aide étrangère. Kaboul espère notamment recevoir de la nourriture, des tentes et des médicaments.

La Société du Croissant-Rouge iranien a déjà envoyé dix équipes de secours et une aide humanitaire en Afghanistan, tandis que le Pakistan et la Chine ont déclaré avoir contacté les autorités afghanes pour évaluer les besoins immédiats.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a également exprimé sa solidarité avec le peuple afghan, soulignant qu’il est « entièrement prêt à fournir l’assistance nécessaire au rétablissement. »

« Nous exprimons nos sincères condoléances au peuple afghan ami, aux familles des personnes tuées et blessées à la suite de cette catastrophe naturelle », a déclaré lundi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Selon le représentant spécial du président russe pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov, Moscou n’a reçu aucune demande d’aide mais est prêt à examiner un tel appel.

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé samedi soir à 40 km à l’ouest de la ville d’Herat. De fortes répliques ont été ressenties dans les provinces voisines de Badghis et Farah. Après le séisme initial, plusieurs secousses de magnitude 5,9 et 5,5 ont été enregistrées, selon l’US Geological Survey. Le tremblement de terre est l’un des plus meurtriers au monde cette année, après les catastrophes survenues en Turquie et en Syrie qui ont tué près de 50 000 personnes en février.