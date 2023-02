Le bilan du tremblement de terre de Türkiye augmente — RT World News

Le nombre de morts en Turquie à la suite de deux tremblements de terre historiques est passé à 1 541, a annoncé lundi le vice-président Fueat Oktay. Quelque 9 733 personnes ont été blessées et des centaines de morts ont été signalées dans la Syrie voisine.

Oktay a annoncé le nombre révisé de victimes lors d’une conférence de presse lundi soir, quelques heures après qu’un décompte préliminaire ait enregistré 912 morts et environ 5 300 blessés.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé près de la ville turque de Gaziantep peu après 4 heures du matin lundi matin, effondrant des milliers de bâtiments alors que leurs occupants dormaient à l’intérieur. Une deuxième secousse de magnitude 7,5 a frappé moins de douze heures plus tard, causant de nouvelles ravages et entravant les efforts de sauvetage déjà en cours depuis le séisme initial.

Le gouvernement turc a réagi à la catastrophe en mobilisant près de 9 700 membres du personnel de recherche et de sauvetage, a déclaré Oktay aux journalistes. Il a ajouté que 1 100 militaires seraient transportés par avion pour aider aux efforts de sauvetage.















La première convulsion a été la plus forte à frapper la Turquie depuis le tremblement de terre d’Erzincan de 1939, un choc de magnitude 7,8 qui a tué environ 32 000 personnes et en a blessé 100 000. Le tremblement de terre le plus dévastateur à avoir frappé la Turquie ces dernières années a frappé la province de Kocaeli en 1999, tuant plus de 17 000 personnes.

Les tremblements de terre de lundi ont également causé d’importants dégâts en Syrie, où les chiffres du gouvernement font état de plus de 500 morts. Les milices anti-gouvernementales affirment que plus de 430 morts sont survenus dans les zones du nord de la Syrie sous leur contrôle.

Le président russe Vladimir Poutine a promis une aide aux deux nations, déclarant au président turc Recep Tayyip Erdogan et au président syrien Bashar Assad que la Russie « fournir immédiatement… l’assistance nécessaire pour éliminer les conséquences de cette catastrophe naturelle », selon les déclarations du Kremlin.