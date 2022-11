Le bilan du séisme massif en Indonésie s’élève à 162 morts

Le nombre de morts d’un tremblement de terre massif qui a frappé l’Indonésie est monté en flèche à 162 lundi.

Le tremblement de terre a frappé l’île principale de l’Indonésie, Java, et détruit des dizaines de bâtiments. Les premiers intervenants ont érigé des cliniques mobiles pour soigner les blessés pendant que d’autres cherchaient des survivants dans les décombres. Le chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Suharyanto, a déclaré que pas moins de 700 personnes avaient été blessées dans la catastrophe.

L’agence a déclaré qu’un internat islamique, un hôpital et d’autres installations publiques figuraient parmi les dizaines de bâtiments endommagés.

L’Indonésie est fréquemment victime de violents tremblements de terre et de tsunamis. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 en février a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un autre puissant séisme et tsunami dans l’océan Indien a tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays en 2004. La majorité de ces personnes se trouvaient en Indonésie.

“Les bâtiments ont été complètement rasés”, a déclaré Dwi Sarmadi, un employé de l’internat, à l’Associated Press. “Je travaillais à l’intérieur de mon immeuble de bureaux. Le bâtiment n’a pas été endommagé, mais comme le tremblement de terre a secoué très fort, beaucoup de choses sont tombées. Ma jambe a été touchée par des objets lourds.”

“J’espère vraiment qu’ils pourront bientôt s’occuper de moi”, a-t-il ajouté à propos des responsables médicaux à proximité.

Les données sur les victimes ne sont pas définitives, car bon nombre des blessés ont subi des blessures graves.

