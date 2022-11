Le bilan du séisme en Indonésie s’élève à 321 morts, selon un responsable

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé l’île indonésienne de Java cette semaine est passé à 321 morts alors que les sauveteurs ont retrouvé d’autres corps dimanche, a annoncé l’agence nationale d’atténuation des catastrophes.

Le tremblement de terre peu profond de magnitude 5,6 a frappé lundi la ville de Cianjur, dans l’ouest de Java, où la plupart des victimes ont été tuées lors de l’effondrement de bâtiments ou de glissements de terrain.

Le chef de l’agence d’atténuation des catastrophes, Suharyanto, qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse que les sauveteurs avaient trouvé trois autres corps. Huit ont été retrouvés samedi.

“Avec la découverte de ces trois (corps), à ce jour, le nombre de morts passe à 321 personnes”, a déclaré Suharyanto. Onze personnes sont toujours portées disparues.

Les sauveteurs reprendront leurs recherches lundi, en se concentrant sur les zones où les disparus auraient été enterrés, a déclaré le chef de l’agence de recherche et de sauvetage de Java occidental, Jumaril, qui utilise également un nom.

Le tremblement de terre a endommagé plus de 62 000 maisons et forcé plus de 73 000 personnes à évacuer vers au moins 325 abris, a déclaré Suharyanto.

Le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, a déclaré que les autorités devaient discuter la semaine prochaine de l’opportunité de prolonger une période d’intervention d’urgence au-delà de ses 14 jours initiaux.

L’Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la “ceinture de feu” du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.

La secousse de lundi a été la plus meurtrière dans l’archipel depuis le séisme de 2018 et le tsunami qui en a résulté a tué plus de 4 000 personnes sur l’île de Sulawesi.