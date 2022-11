Le bilan du séisme en Indonésie s’élève à 268 morts ; 151 toujours portés disparus

Le bilan du tremblement de terre qui a secoué l’île indonésienne de Java est passé à 268 morts mardi alors que d’autres corps ont été retrouvés sous des bâtiments effondrés et 151 personnes sont toujours portées disparues, a annoncé l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes.

Le chef de l’agence, Suharyanto, qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un seul nom, a déclaré aux journalistes que 1 083 autres personnes avaient été blessées lors du tremblement de terre de magnitude 5,6 qui a frappé lundi après-midi près de la ville de Cianjur.

Le tremblement a envoyé des habitants terrifiés dans les rues, certains couverts de sang et de débris, et a provoqué l’effondrement de bâtiments autour de la zone rurale.

Une femme a déclaré à l’Associated Press que lorsque le tremblement de terre a frappé, sa maison à Cianjur a commencé à “trembler comme si elle dansait”.

UN TREMBLEMENT DE TERRE DANS LE DÉSERT DU TEXAS OUEST PROVOQUE DES DOMMAGES À DES CENTAINES DE MILLES À SAN ANTONIO

“Je pleurais et j’ai immédiatement attrapé mon mari et mes enfants”, a déclaré la femme, qui a donné son nom uniquement comme Partinem. La maison s’est effondrée peu de temps après qu’elle se soit échappée avec sa famille.

“Si je ne les avais pas retirés, nous aurions pu aussi être des victimes”, a-t-elle déclaré en regardant par-dessus le tas de gravats de béton et de bois.

En plus des personnes tuées, les autorités ont signalé que plus de 300 personnes ont été grièvement blessées et au moins 600 autres ont subi des blessures mineures.

Dans le village de Cijedil, au nord-ouest de Cianjur, le séisme a provoqué un glissement de terrain qui a bloqué des rues et enterré plusieurs maisons, a déclaré Henri Alfiandi, chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage.

LE VOLCAN MAUNA LOA D’HAWAÏ : LES TREMBLEMENTS DE TERRE RUMBLE, ENVOYANT DES SIGNES D’AVERTISSEMENT D’UNE POSSIBLE ÉRUPTION

“Nous maximisons les opérations à plusieurs endroits où l’on soupçonne qu’il y a encore des victimes. Notre équipe essaie également d’atteindre des zones reculées”, a-t-il déclaré. “Pour nous, toutes les victimes sont une priorité, notre objectif est de les retrouver et de sauver des vies en les faisant évacuer au plus vite et en obtenant une aide médicale.”

Les hôpitaux étant déjà débordés, les patients étaient allongés sur des brancards et des lits dans des tentes installées à l’extérieur, avec des perfusions intraveineuses dans les bras en attendant un traitement ultérieur.

La plupart des morts étaient des élèves des écoles publiques qui avaient terminé leurs cours pour la journée et suivaient des cours supplémentaires dans des écoles islamiques lorsque les bâtiments se sont effondrés, a déclaré le gouverneur de Java occidental, Ridwan Kamil.

Les premières tentatives de sauvetage ont été entravées par des routes et des ponts endommagés, des pannes d’électricité et un manque d’équipement lourd pour aider à déplacer les lourds décombres de béton. Mardi, les alimentations électriques et les communications téléphoniques avaient commencé à s’améliorer.

LA GÉORGIE FRAPPÉE PAR UN PETIT TREMBLEMENT DE TERRE

Les opérations se sont concentrées sur une douzaine d’endroits à Cianjur, où l’on pense toujours que des personnes sont prises au piège, a déclaré Endra Atmawidjaja, porte-parole des travaux publics et du logement.

“Nous courons contre la montre pour sauver les gens”, a déclaré Atmawidjaja, ajoutant que sept excavatrices et 10 gros camions avaient été déployés depuis les villes voisines de Bandung et Bogor pour continuer à dégager les arbres et le sol qui bloquaient les routes.

Des camions transportant de la nourriture, des tentes, des couvertures et d’autres fournitures de Jakarta sont arrivés tôt mardi dans des abris temporaires. Pourtant, des milliers de personnes ont passé la nuit à l’air libre, craignant les répliques.

“Les bâtiments ont été complètement rasés”, a déclaré Dwi Sarmadi, qui travaille pour une fondation éducative islamique dans un quartier voisin.

LA GRANDE ÎLE D’HAWAII AVERTIE D’UNE POSSIBLE ‘CATASTROPHE DE LAVE’ ALORS QUE L’ÉNORME VOLCAN GRONDE

Le président Joko Widodo s’est rendu mardi à Cianjur pour rassurer la population sur la réponse du gouvernement pour atteindre les personnes dans le besoin.

“En mon nom et au nom du gouvernement, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux victimes et à leurs familles de ce tremblement de terre de Cianjur”, a-t-il déclaré après avoir rendu visite aux survivants dans des abris sur un terrain de football.

Il s’est engagé à reconstruire les infrastructures, y compris le pont principal reliant Cianjur à d’autres villes, et à fournir au gouvernement une aide pouvant atteindre 50 millions de roupies (3 180 dollars) à chaque habitant dont la maison a été endommagée.

Environ 175 000 personnes vivent à Cianjur, qui fait partie d’un district montagneux du même nom avec plus de 2,5 millions d’habitants. Connus pour leur piété, les habitants de Cianjur vivent principalement dans des villes d’immeubles à un ou deux étages et dans des maisons plus petites dans la campagne environnante.

EN CALIFORNIE, UN TREMBLEMENT DE TERRE DE MAGNITUDE DE 5,1 RATTLE LA RÉGION DE LA BAIE DE SAN FRANCISCO

Kamil a déclaré que plus de 13 000 personnes dont les maisons avaient été gravement endommagées avaient été emmenées dans des centres d’évacuation. À l’extérieur de l’hôpital régional de Cianjur, des centaines de personnes attendaient d’être soignées.

“Je travaillais à l’intérieur de mon immeuble de bureaux. Le bâtiment n’a pas été endommagé, mais comme le séisme a secoué très fort, beaucoup de choses sont tombées. Ma jambe a été touchée par des objets lourds”, a déclaré Sarmadi.

Il attendait près d’une tente à l’extérieur de l’hôpital après que certaines cliniques débordées n’aient pas pu le voir. Beaucoup de gens arrivaient en plus mauvais état. “J’espère vraiment qu’ils pourront bientôt s’occuper de moi”, a-t-il déclaré.

Hasan, un ouvrier du bâtiment qui, comme de nombreux Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom, était également l’un des survivants qui a été transporté à l’hôpital.

LE TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE CHOQUE LA LÉGENDE DE L’UFC DANIEL CORMIER PENDANT L’ENREGISTREMENT DU SPECTACLE: “MON BUREAU ENTIER SE SECOUE”

“Je me suis évanoui. C’était très fort”, se souvient Hasan. “J’ai vu mes amis courir pour s’échapper du bâtiment. Mais il était trop tard pour sortir et j’ai été heurté par le mur.”

Le tremblement de terre a frappé à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles). Cela a également provoqué la panique dans la grande région de Jakarta, à environ trois heures de route, où les gratte-ciel se sont balancés et certaines personnes ont été évacuées.

Le pays de plus de 270 millions d’habitants est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur l’arc des volcans et des lignes de faille dans le bassin du Pacifique connu sous le nom de “ceinture de feu”.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien en 2004 ont tué 230 000 personnes dans une douzaine de pays, la plupart en Indonésie.