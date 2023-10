Le bilan du séisme en Afghanistan dépasse les 2 000 morts

ISLAMABAD, Pakistan — Un jour après que de puissants tremblements de terre ont frappé l’ouest de l’Afghanistan, des responsables ont déclaré dimanche que plus de 2 000 personnes avaient été tuées et environ 10 000 blessées, et que le bilan des morts allait certainement s’alourdir.

Les groupes humanitaires et les responsables des hôpitaux ont fourni un nombre inférieur de décès confirmés. Le Croissant-Rouge afghan a averti qu’il restait difficile de vérifier l’ampleur des dégâts. Un porte-parole de l’organisation humanitaire, Irfanullah Sharafzoi, a estimé le nombre de morts à 400. Muhammad Talib Shahid, responsable de la santé dans la ville de l’ouest de l’Afghanistan, Herat, a déclaré que 250 corps de victimes avaient été transportés vers des hôpitaux proches de l’épicentre du séisme. Plus de 600 personnes ont été hospitalisées, a-t-il indiqué.

Les responsables afghans ont comparé les destructions aux dégâts causés par le séisme qui a frappé l’est de l’Afghanistan l’année dernière, tuant plus de 1 000 personnes et en blessant plus de 1 600, selon des responsables gouvernementaux – l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières en Afghanistan depuis des décennies qui a soulevé des questions sur la situation. La capacité du gouvernement taliban, isolé sur le plan international, à répondre rapidement et efficacement à une catastrophe d’une telle ampleur.