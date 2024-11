Le bilan dévastateur du Fat Shaming sur les étudiants

School (in)Security est notre briefing bihebdomadaire sur les dernières nouvelles en matière de sécurité scolaire, examiné par Mark Keierleber. Abonnez-vous ici.

Même si le fat-shaming est peut-être l’un des derniers socialement acceptable formes de discrimination, un nouvel article du rapport Hechinger met en lumière les enfants qui subissent la stigmatisation liée au poids à l’école – et ses conséquences. un bilan dévastateur sur leur bien-être et leurs résultats scolaires.

« Voulez-vous un cupcake? » une élève de cinquième année se souvient avoir été interrogée par l’un de ses camarades de classe qui la traitait régulièrement de « grosse ». Les enseignants échouent systématiquement à confronter les élèves qui font honte à leurs camarades de classe – et jouent leur propre rôle dans les préjugés anti-obésité.

Les 15 millions d’enfants américains considérés comme obèses sont plus susceptibles que les autres enfants d’avoir de mauvais résultats scolaires – une réalité surnommée l’écart de réussite en matière d’obésité. Aujourd’hui, de nouvelles recherches suggèrent que les préjugés parmi les enseignants pourraient faire partie du problème.

« Les enseignants perçoivent souvent les enfants obèses comme émotifs, démotivés, moins compétents et peu obéissants », a écrit la journaliste Kavitha Cardoza. « Cela peut conduire les enseignants à donner à ces élèves moins d’opportunités de participer en classe, moins de retours positifs et des notes inférieures. »

Les écoles du pays ont des politiques qui interdisent le harcèlement fondé sur la race, le sexe et la religion. Rares sont ceux qui mentionnent le poids corporel.

Lisez la dernière histoire de Cardoza (qui a également été publiée dans Teen Vogue) ici.

Dans l’actualité

Je ne peux pas arrêter de lire sur les élections. Je n’arrêterai pas de lire sur les élections : Les survivants de la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook en 2012, qui a entraîné la mort de 20 enfants et six adultes, sont désormais en âge de voter. Six d’entre eux expliquent comment la fusillade continue d’influencer leur vie – et leurs choix à la présidence. | Le Washington Post

Ce sont les États dans lesquels les jeunes électeurs ont le plus de chances d’influencer les résultats de l’élection présidentielle. | CERCLE

Donald Trump s’est engagé à procéder à des expulsions massives s’il était élu. Cela pourrait séparer des millions de familles et laisser les écoles ramasser les morceaux. | Battement de craie

Dans la tentative de plusieurs millions de dollars du survivant de la fusillade dans une école, David Hogg, pour élire de jeunes progressistes. | Le 74

Environ les deux tiers des enseignants utilisent des outils conçus pour détecter les élèves qui utilisent l’intelligence artificielle pour tricher sur leurs devoirs, mais une enquête menée auprès des principaux services a révélé que les taux d’erreur « peuvent rapidement s’accumuler » et avoir des « conséquences dévastatrices pour les élèves faussement signalés ». » | Bloomberg

Alerte au procès : Les parents poursuivent le lycée de leur fils dans le Massachusetts devant un tribunal fédéral, arguant qu’il a été pénalisé à tort pour avoir utilisé l’IA pour faire des recherches et rédiger un article d’histoire. Au moment de l’incident, le district ne disposait pas d’une politique sur les utilisations acceptables de l’IA. | Le 74

Le fournisseur de sécurité scolaire fait face à un nouvel examen minutieux : Evolv, une société de sécurité cotée en bourse qui vend des détecteurs de métaux de « détection d’armes » aux écoles, a averti la semaine dernière ses actionnaires de ne pas se fier à ses états financiers les plus récents alors qu’une enquête indépendante décortique ses pratiques de vente. | Presse associée

Depuis plus d’un an, les professionnels du secteur ont examiné les affirmations d’Evolv dans ses arguments de vente et le taux élevé de fausses alarmes de ses détecteurs. L’année dernière, la Federal Trade Commission a ouvert une enquête sur les pratiques marketing de l’entreprise à la suite d’allégations selon lesquelles Evolv surestime les capacités de sa technologie. | Le 74

Un an après que les écoles publiques du comté de Prince William, en Virginie, ont conclu un accord de 10,7 millions de dollars pour installer des scanners Evolv, les éducateurs ont signalé une baisse des confiscations d’armes. Les responsables de la sécurité de l’école n’ont trouvé aucune arme à feu, trois couteaux, deux cutters et un pistolet de paintball ou d’airsoft « pneumatique ». Les résultats, a déclaré un membre du conseil scolaire, présentent « un assez bon retour sur investissement ». [return on investment] sur ces scanners Evolv. | OMCP

Ce que les enseignants doivent savoir sur la montée des deepfakes générés par l’IA – y compris les images de nus générées par ordinateur et non consensuelles que les élèves ont créées pour harceler leurs pairs. | Semaine de l’éducation

L’espion et la commission scolaire : Le district scolaire du comté de Cobb à Atlanta a embauché une société de sécurité privée prétendument dirigée par d’anciens agents anonymes du renseignement américain pour analyser les comptes des étudiants sur les réseaux sociaux et identifier les menaces potentielles en ligne. Le public a entendu parler de l’entreprise anonyme qui reçoit un montant non divulgué lors d’une présentation à une réunion du conseil scolaire par un homme « uniquement identifié comme Rob ». | Atlanta Nouvelles d’abord

La Cour suprême doit entendre les plaidoiries le 4 décembre dans une affaire qui conteste l’interdiction du Tennessee sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs, ce qui pourrait avoir des implications pour les jeunes transgenres à l’échelle nationale. | Eux

Jour dans la vie : Un journaliste basé au Minnesota a parcouru les couloirs avec un responsable des ressources scolaires. Voici ce qu’il a appris sur la police en milieu scolaire. | Le Minnesota Star Tribune

ICYMI @The74

